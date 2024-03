Test met hennepvlaggen om microvezel in de natuur te voorkomen

wo 27 maart 2024, 11.10 uur

DOKKUM - Een vlag gemaakt van hennepvezel zou de oplossing moeten gaan worden om microvezel in de natuur te voorkomen. Daarom nam DVC, de Dokkumer Vlaggen Centrale, woensdag de eerste hennep doeken in productie. Het doel is om op termijn deze nieuwe soort doeken de standaard te maken.

Hennep uit India

De hennep wordt gekweekt via regeneratieve landbouw in het noorden van India. Een gebied waar deze plant het goed doet. Bij de teelt zijn geen pesticiden of extra water nodig. \'Het ritme van de natuur voedt de structuur van onze vlaggen, zonder schadelijke toevoegingen,’ aldus Henny Atsma, woordvoerder van DVC.

Testen

DVC heeft al ervaring met het combineren van hennep en katoen in duurzame vlaggen. "Echter weten we nog niet de levensduur resultaten van puur Hennep", aldus Atsma. Daarom gaat DVC dit samen met 50 klanten de komende tijd testen.

