In de rij voor gratis compost bij de Milieustraat

za 23 maart 2024, 12.44 uur

KOLLUM - Dit weekend konden inwoners van de in gemeentes Noardeast-Fryslân weer gratis compost halen. Zaterdagmorgen kwamen veel auto’s naar de Milieustraat in Kollum om afgeladen met compost weer naar huis te rijden. De gemeente organiseert de jaarlijkse compostactie om de inwoners te bedanken voor het gescheiden aanleveren van het GFT-afval.

Goed voor de tuin

Compost is een prima bemesting voor de tuin. Op een natuurlijke manier bemesten is beter dan met kunstmest. GFT-compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke manier, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.

Biobakjes

Inwoners van de gemeente konden bij de Milieustraat ook een gratis biobakje ophalen. Met dit handige bakje voor op het aanrecht wordt GFT-afval scheiden veel makkelijker. Het biobakje is gemaakt van 100% gerecyclede kunststof uit ons eigen plastic afval.

