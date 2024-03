Zeventien egeltjes uit wildopvang De Fûgelhelling uitgezet in AquaZoo

di 19 maart 2024, 11.22 uur

LEEUWARDEN - In AquaZoo zijn deze week zeventien egeltjes uitgezet. De dieren werden eerder dit jaar gewond binnengebracht bij wildopvang De Fûgelhelling met behulp van dierenambulance de Wissel. Nu de egeltjes na enkele weken weer zijn opgeknapt, konden ze weer uitgezet worden in de natuur.

General manager Jeroen Loomeijer: "In AquaZoo vind je natuurlijk allerlei exotische dieren en de daarbij behorende verhalen vertellen we graag aan onze bezoekers. De verhalen van inheemse diersoorten, zoals de egels, zijn minstens zo belangrijk! Ze spelen een cruciale rol in onze Friese biodiversiteit."

Hetty Sinnema van De Fûgelhelling: "De samenwerking is zo ontzettend waardevol. Het is eigenlijk een 'soft release' voor de egeltjes. Ze leren in een veilige omgeving hoe ze voor zichzelf moeten zorgen." Mocht het zo zijn dat het toch niet goed gaat met de egeltjes, kan AquaZoo ingrijpen. "Maar we gaan uit van geen zicht, goed bericht," aldus Sinnema.

Dierenambulance

De gewonde of zwakke dieren zijn bij De Fûgelhelling binnengebracht door Dierenambulance de Wissel.

Thirza Hoekstra, medewerker van de dierenambulance vertelt: "Egels hebben het steeds lastiger, omdat het moeilijker voor ze wordt om aan insecten te komen, hun voornaamste voedselbron. Dat komt omdat er steeds minder groen te vinden is in de steden - en daarmee dus ook minder wormen, kevers en rupsen. Daarnaast ontwaken ze door de steeds warmer wordende winters te vroeg uit hun winterrust: in die eerste weken zijn er nog geen insecten. Het gevolg is dat de egeltjes zwak binnen worden gebracht."

Door menselijk toedoen komen de egeltjes soms gewond binnen. Hoekstra: "De dieren worden aangereden door (robot)grasmaaiers, raken verstrikt in zwerfafval of zijn aangevallen door honden of katten." Het advies luidt: "Zorg voor voldoende groen in de tuin, zodat het insecten aantrekt. Ruim de tuin niet op in de periode dat de egels in winterrust zijn, ruim (zwerf)afval op en houd huisdieren goed in de gaten."

Samenwerking

Het is de tweede keer dat er egeltjes zijn uitgezet in AquaZoo. De eerste keer vond plaats in 2020. Loomeijer: "Sindsdien werken we regelmatig samen, bijvoorbeeld als het gaat om kennisuitwisseling." Sinnema vult aan: "AquaZoo helpt ons niet alleen met de mogelijkheid om hier de dieren uit te zetten en het verhaal te vertellen, maar via Stichting Wildlife worden wij ook goed geholpen! Door de stichting konden we nieuwe verblijven bouwen in de opvang."

In totaal zijn er nu 26 egeltjes uitgezet in AquaZoo.

