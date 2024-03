Benefietconcert voor afgebrande dorpshuis De Suderfinne & It Pypke in SuwÃ¢ld

Benefietconcert voor afgebrande dorpshuis De Suderfinne & It Pypke in Suwâld

ma 18 maart 2024, 17.00 uur

SUWALD - Rotaryclub Bergum organiseert samen met Orkest Koninklijke Luchtmacht een benefietconcert voor dorpshuis De Suderfinne en It Pypke op 23 maart 2024 om 20.00 in sporthal Nije Westermar in Burgum.

Op 17 oktober jl. brandde de gehele bovenverdieping af van het dorpshuis, hier zat al ruim 51 jaar de in de gehele regio bekende jeugdsoos \'it Pypke’. Omdat de verzekering voor de inboedel alleen dagwaarde uitkeert is er een tekort om dit weer opnieuw in te richten.