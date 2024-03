Nieuwe weg voor transformatortransport Louwsmeer

ma 18 maart 2024, 16.36 uur

TYTSJERK - Deze week start TenneT met het aanleggen van een tijdelijke weg voor het transformatortransport naar hoogspanningsstation Louwsmeer bij Tytsjerk. Aannemer Jelle Bijlsma uit Gytsjerk voert deze werkzaamheden uit.

In Schiedam staan twee transformatoren klaar om per schip vervoerd te worden naar Friesland. Daar komt het transport via het Van Harinxmakanaal aan land tussen de Rusternburgerweg en Altenburgerweg in Tytsjerk.

Via de tijdelijke weg worden de transformatoren overgebracht naar hoogspanningsstation Louwsmeer. De verwachting is dat dit transport in juni plaats zal vinden. Het totale gewicht van het transport is 250.000 kilo.



Een situatie zoals in september 2022 waarbij de transformator tijdens het transport naar elektriciteitsstation Louwsmeer wegzakte in het veen, wil TenneT voorkomen. Daarom is er bij de voorbereiding voor dit transport extra (bodem-)onderzoek gedaan om te kunnen beoordelen welke route het meest geschikt zou zijn.

Versterking stroomnet in Friesland

De enorme transformatoren dragen bij aan het versterken van het elektriciteitsnet van Friesland. Ze leveren beiden een vermogen van 370 megavoltampère (MVA). Met de twee transformatoren verdubbelt TenneT de capaciteit op elektriciteitsstation Louwsmeer. Dit is onderdeel van het versterken van het elektriciteitsnet in Friesland.

Toenemende vraag naar elektriciteit

De vraag naar elektriciteit is sterk toegenomen. Ook in Friesland stappen industrie en huishoudens in hoog tempo over van gas op elektriciteit. Daarbij wordt er volop duurzame energie opgewekt en teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze opwek vraagt veel capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet, dat hier oorspronkelijk niet voor is ontworpen.

In Friesland is in 2022 de grens voor grootschalige invoeding van wind- en zonnestroom bereikt, en ook voor de levering van stroom aan grootverbruikers komen de grenzen in zicht. Om het net toekomstbestendig te maken voor de levering én teruglevering van elektriciteit, wordt het net de komende jaren grootschalig uitgebreid en werken netbeheerders hard aan andere oplossingen om het net efficiënter te gebruiken.

FOTONIEUWS