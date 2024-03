Chocolade ei en oorkonde voor Rinze van der Ploeg

za 16 maart 2024, 17.53 uur

RAARD - Burgemeester Johannes Kramer toog op zijn vrije zaterdag naar de Spriens bij Raard om Rinze van der Ploeg uit Kootstertille te feliciteren. Hij vond vorige week (8 maart) het eerste kievitsei van de gemeente Noardeast-Fryslân.

In de nabij van het perceel waar Van der Ploeg het 'ljipaai' vond nam hij bloemen, een chocolade ei, een oorkonde en het vindersloon in ontvangst.

In vrijwel alle gemeenten is inmiddels het eerste ei gevonden. Tot op heden is de zoektocht nog altijd een traditie in Friesland. Het eitje wordt alleen niet meer geraapt en blijft liggen in het nestje. Nadat alle 'eerste eieren' zijn gevonden, begint de nazorg voor veel vogelliefhebbers.

