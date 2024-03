Scholieren in botsing met automobilist in Burgum

vr 8 maart 2024, 13.25 uur

BURGUM - Fietsende scholieren kwamen vrijdagochtend in botsing met een automobilist in Burgum. Alledrie kwamen met de schrik vrij maar twee van hen werden nog wel onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel.

Even voor 11.00 uur fietste het slachtoffer met twee andere scholieren over de Lauermanstraat richting de Noorderlingen. Het groepje fietsers kwam vervolgens (deels) in botsing met de automobilist die over de Bulthuissingel richting het centrum van Burgum reed.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Twee jongens zijn door het ambulancepersoneel opgevangen en konden na controle de ambulance verlaten. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De auto liep deuken en krasschade op aan de bestuurderskant. De fietsen raakten ook licht beschadigd.