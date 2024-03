Keukenbrandje in AZC-woning in Drachten

wo 6 maart 2024, 14.02 uur

DRACHTEN - De brandweer van Ureterp moest rond het middaguur uitrukken voor een keukenbrandje in een woning op het AZC aan het Noorderend in Drachten. Bij aankomst was er al een bluspoging gedaan door het personeel van het AZC.

Het bluswerk is door de brandweer overgenomen en de situatie is daarna veilig gesteld. Enkele bewoners konden korte tijd na de brand weer terugkeren in hun woning.