Burgemeester: Achtkarspelen beleefde rustige jaarwisseling

wo 3 januari 2024, 19.10 uur

BUITENPOST - In de gemeente Achtkarspelen is de jaarwisseling van 2023 naar 2024 opvallend rustig verlopen. Sinds twee jaar lijkt er een trendbreuk te ontstaan waarbij er veel minder schade en ongeregeldheden zijn.

Burgemeester Oebele Brouwer prijst in een brief aan de gemeenteraad de inspanningen van de gemeenschap en hulpdiensten. Brouwer is de enige burgemeester in de WâldNet-regio die de gemeenteraad tot op heden heeft geïnformeerd over de jaarwisseling. Volgens Brouwer wordt er in zijn gemeente een effectieve methode toegepast.

"Dat is de strategie dat je rond de zomer al moet beginnen met de voorbereidingen en dan ook met alle partijen. Heldere afspraken, goede draaiboeken, strakke handhavingslijnen. En vooral ook om het contact met de inwoners (en vooral \'de doelgroep’) goed te houden. Kennen en gekend worden. En dan kunnen we soepeler zijn als het kan, omdat we de mensen kennen. Maar aan de andere kant optreden als het moet."

ME liet zich even zien

De burgemeester laat weten dat de ME nog even kort in Twijzelerheide is geweest. Het team was onderweg naar Marrum en kon de lokale politie even assisteren bij een incident. Het bleven bij even langsrijden. "want dat was al voldoende en een echt optreden was niet nodig."

Vervuiler betaalt

Ondanks enkele kleine incidenten, was er significant minder schade dan in voorgaande jaren. Brouwer merkt op dat de meeste dorpen hun vreugdevuren op minder kwetsbare grasvelden aanstaken, in plaats van op straat. De burgemeester handhaaft het principe dat de vervuiler betaalt en is van plan eventuele schadeveroorzakers te traceren en aansprakelijk te stellen.

Een bijzonder aspect van de viering in Achtkarspelen was het carbidschieten, waarbij de gemeente landelijk koploper was met ruim 40 carbidploegen. Deze groepen hebben goed samengewerkt met de gemeente en zich aan de regels gehouden, wat bijdroeg aan een feestelijke en gecontroleerde sfeer.

Ook de georganiseerde feesten, zoals in Surhuisterveen met meer dan 1200 bezoekers, droegen bij aan een positieve atmosfeer. Deze evenementen boden jongeren een alternatief voor straatonrust.

Brouwer spreekt zijn waardering uit voor de inzet van iedereen die heeft bijgedragen aan de succesvolle jaarwisseling. Hij ziet dit als een goed voorteken voor het komende jaar en benadrukt het belang van gemeenschappelijke inspanningen in tijden van wereldwijde uitdagingen.