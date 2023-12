Kliko gaat in vlammen op, schuur raakt lichtbeschadigd

zo 26 november 2023, 12.39 uur

DE WESTEREEN - De brandweer van De Westereen moest zondag uitrukken voor een brandende kliko. De afvalbak stond naast een schuur achter een woning aan de Badhûswei in het dorp.

De bewoner had een paar dagen geleden as in een kliko gegooid. Ondanks dat alles op een veilige manier was gebeurd, is het toch op een of andere manier gaan branden.

Bij het ter plaatse komen van de spuitgasten was de brand al geblust, de brandweerlieden hebben vervolgens na geblust en gecontroleerd of alles goed uit was.

Bij de brand ging één kliko verloren, een tweede bak raakte beschadigd. Ook liep de schuur door de brand lichte schade op. Dankzij alerte omstanders werd de brand nog tijdig ontdekt. Zij sloegen alarm bij de bewoners en daarna werd de brandweer gebeld.

