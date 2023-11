Jonge theatermakers 'onderzoeken' Rottevalle

wo 15 november 2023 09.21 uur

DRACHTEN - Theatergezelschap Tryater uit Leeuwarden biedt samen met schouwburg de Lawei in Drachten jonge makers Stijn Schootstra (1999) en Sybren van der Velde (2001) een podium.

Van 30 november tot en met 2 december spelen zij hun stuk Rottevalle in het Tryater-gebouw; op 9 en 10 december is het te zien in Drachten.

Regisseur Karel Hermans (Tryater) begeleidt de jonge acteurs in hun theatrale zoektocht naar hun gedeelde wortels in het Friese dorp in de buurt van Drachten. Beiden zitten in het afstudeerjaar van de toneelschool: Sybren in Maastricht, Stijn in Amsterdam. Wat hen bindt is opgroeien in De Rottefalle, alhoewel ze elkaar nauwelijks uit die plaats kennen en ieder een heel ander perspectief op de dorpscultuur heeft.

Dorpsindruk

Dat verschil in perspectief, gevoed door soms afwijkende herinneringen en een andere manier van opgroeien in de gemeenschap, is de voedingsbodem voor het theaterstuk dat de jongens maken. Wat het dorp voor elk van de spelers betekent en de indruk die het op hen achterliet, komt naar voren in Rottevalle.

Hermans: ‘It is yntrigearjend hoe’t sy sa útienrinnend it bertedoarp belibje, en hoe’t it bygelyks útmakket watfoar plak dyn gesin yn sa’n mienskip ynnimt. Fierder giet Rottevalle benammen oer it doarpslibben, yn Fryslân mar miskien wol gewoan yn hiel Nederlân. De opfallende types, de sfear, de belibbenissen, de sosjale kontrôle mar ek de gearhing. It is in teätrale syktocht, dêr’t ek in soad lake wurde mei. En echt net allinne foar de Rottefalsters sels.’

De kaartverkoop verloopt via zowel de website van Tryater als die van de Lawei.