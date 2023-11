Boornbergum ongerust over toekomst bufferzone Drachten

BOORNBERGUM - Grote onrust is onder inwoners van Boornbergum ontstaan over het voorkeursrecht, dat de gemeente Smallingerland wil vestigen op een bufferzone tussen het dorp en Drachten.

Het gebied sluit aan op de locatie van het Fries Congres- en Paardensportcentrum, waar de gemeente na aankoop ervan woningen wil laten bouwen. Bewoners zijn bang dat de vrije strook grond langs hun dorp ook wordt bebouwd, terwijl de gemeente enkele jaren geleden de bestemming in landelijk gebied wijzigde.

"Het zou verschrikkelijk zijn als er straks woningen komen", reageerde Jan Boomgaard, die 39 jaar aan de Skeanewei in Boornbergum woont. Hij vertelde dat de bewoners enorm geschrokken zijn van de woningbouwplannen op het terrein van paardensportcentrum. Het twintig hectare grote gebied biedt volgens Boomgaard omgerekend plaats aan vijfhonderd woningen, terwijl verderop volgens hem nog eens ruimte is voor 250 woningen.

Wethouder Maria le Roy en voorzitter Klaas van Veelen benadrukten tijdens de vergadering van de Ronde Tafel dinsdagavond meerdere malen dat de gemeente met de vestiging van het voorkeursrecht uitsluitend zeggenschap over de gronden wil hebben. Plannen voor woningbouw of andere doelen zijn er helemaal nog niet, aldus Van Veelen.

De gemeente wil met het voorkeursrecht ook voorkomen dat andere plannenmakers met het perceel Oprijlaan 1–3 en 5 te Drachten aan de haal gaan.

Zorgen in Boornbergum zijn er vooral over de te verwachten verkeersdruk in het geval een nieuwe wijk op de landelijke en smalle Skeanewei ontsloten wordt. Ook verbaasde Jan Boomgaard over de hem opgelegde verplichting – tijdens de nieuwbouw van het paardencentrum - om zijn boomwal te verdichten met 150 elzebomen. De verbetering van het coulissenschap ligt vast in een afspraak met de projectleider van de nieuwbouw. "De grize giet my oer de grouwe" als al die bomen moeten worden gerooid, aldus Boomgaard.

Ook Dorpsbelang Boornbergum/Kortehemmen maakt zich zorgen. Secretaris Louise Schaafsma vroeg de raadsleden hoe het voorkeursrecht zich verhoudt tot de dorpse belangen. Wethouder Le Roi benadrukte dat inwoners van de gemeente en ook belangenorganisaties als dorpsbelang altijd bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen worden betrokken. "De gemeente wil altijd in overleg met de dorpen."