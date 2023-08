Dit wordt de nieuwe rotonde in N357 in Hallum

wo 09 augustus 2023 13.22 uur

HALLUM - Op de kruising van de N357 met de Doniaweg in Hallum gaat de provincie Fryslân een rotonde aanleggen. De werkzaamheden starten dit jaar.

De rotonde is gewenst omdat vooral tijdens de spits het verkeer vanuit de zijwegen niet goed kan doorrijden. Bovendien voelen fietsers zich regelmatig onveilig vanwege de snelheid van het verkeer op de provinciale weg.

Het werk aan de rotonde start in september en wordt opgepakt door aannemer Schot Infra BV. Een aantal kabels en leidingen is al verlegd en de rest zal 'meegenomen' worden tijdens de aanleg van de rotonde.

Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik maken van tijdelijke wegen. Deze wegen wegen lopen over de parallelweg en over het parkeerterrein van autobedrijf Helema. Het dorp zelf is tijdelijk bereikbaar via de Lunistate aan de zuidkant en de Offingweg aan de noordkant.

Fietsers en voetgangers krijgen een eigen rijstrook naast deze tijdelijke wegen. Het overige verkeer kan tijdens de werkzaamheden niet over de parallelweg rijden. De bushalte wordt tijdelijk verplaatst naar de Griene Dyk / Offingaweg.