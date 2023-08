Claimen of zelf repareren? De gevolgen voor je autoverzekering

wo 02 augustus 2023 15.31 uur

LEEUWARDEN - Wanneer automobilisten schade rijden, kunnen ze soms beter zelf betalen dan het opgeven bij de verzekering. Dat heeft te maken met de schadevrije jaren en het bijbehorende premievoordeel. Maar hoe zit het nu eigenlijk precies? Wanneer kun je beter claimen en wanneer is zelf repareren of zelf betalen de betere optie?

Schade door een ander

Heb je schade aan de auto door een ander? Bijvoorbeeld door een aanrijding? Dan kun je gewoon claimen. De kosten worden dan verhaald op de tegenpartij. De schade kost je dan ook geen schadevrije jaren. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld een WA beperkt casco autoverzekering hebt, en je te maken krijgt met een ruitbreuk, diefstal van de auto of een aanrijding met loslopende dieren.

Schade die je zelf veroorzaakt, kun je ook claimen, maar dan kost het wel schadevrije jaren. Je daalt dan op de bonus-malusladder, waardoor je meer premie gaat betalen. Soms is het daardoor goedkoper door zelf de reparatie uit te voeren, of het zelf te betalen.

Schade claimen is jaren verliezen

Veel verzekerden denken dat schade claimen betekent dat je een schadevrij jaar verliest. Dat is niet zo. Wanneer je schade claimt, verlies je vijf schadevrije jaren als het je eigen schuld was. De korting kan dan met tientallen procenten dalen. Wat het precieze verlies is, hangt af van de indeling van de bonus-malus ladder. Elke verzekeraar heeft zijn eigen regeling.

Dat kan betekenen dat je bij verzekeraar A een stuk meer moet betalen dan bij verzekeraar B. Onderling kunnen er verschillen zijn bij verzekeraars. Het is goed om dit soort voorwaarden ook mee te nemen als je autoverzekeringen gaat vergelijken. Wanneer je verzekeringen gaat vergelijken, is het ook goed om eens te kijken naar de inzittendenverzekering.

Claimen of zelf repareren?

Wanneer de tegenpartij schuldig is, of als je een no-claimbeschermer hebt, kun je vaak gewoon claimen zonder gevolgen. Met een no-claimbeschermer kun je per jaar één schade claimen, zonder dat het invloed heeft op de korting. Wel val je terug in de schadevrije jaren, maar je betaalt dus niets extra.

Kun je de reparatiekosten zelf dragen, dan is dat vaak aan te raden. Soms kunnen de kosten flink oplopen. Dan is het verstandiger om toch te claimen bij de verzekeraar. Bekijk de bonus-malusladder en ontdek hoeveel meer premie je zou moeten betalen. Zet deze kosten af tegen de kosten van de reparatie. Zo kun je uitvinden wat in dit geval de meest verstandige keuze is.