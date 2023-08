Scooterverzekeringen veel duurder voor jongeren in grotere steden

ma 31 juli 2023 11.33 uur

BURGUM - Een diepgaand onderzoek van Scooterverzekering.nl toont grote prijsverschillen aan in de premies van scooterverzekeringen. Vooral jongeren uit grote steden betalen aanzienlijk meer dan hun leeftijdsgenoten in kleinere plaatsen. In een extreem geval kan het verschil in de premie voor een verzekering oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar voor een Piaggio Vespa met een waarde van 4.000 euro.

Grote stad aanzienlijk duurder

De onderzoeksresultaten laten zien dat de premie voor een scooterverzekering in een grote stad fors hoger is dan in een kleine stad.

Een WA-verzekering, die schades aan derden dekt, is gemiddeld 41 procent duurder in Rotterdam dan in Zevenbergen.

Een WA+ Beperkt Casco verzekering, die ook vergoeding biedt voor diefstal en natuurschades is gemiddeld 77 procent duurder in Rotterdam dan in Zevenbergen.

De duurste verzekeringsvariant – allrisk – die ook schades door eigen schuld vergoedt, kost gemiddeld 63 procent meer in Rotterdam dan in Zevenbergen.

Jongeren betalen de hoofdprijs

Jonge scooterrijders krijgen het nog zwaarder te verduren. Een 16-jarige bromfietser betaalt gemiddeld 236,50 euro per maand meer voor een scooterverzekering dan een 70-jarige bromfietser.

Een extreem bedrag van 624,81 euro per maand wordt gevraagd voor een 16-jarige verzekerde uit Rotterdam voor een allrisk verzekering bij verzekeraar Inshared. De jaarlijkse premie komt in dit geval bijna 3.500 euro (87,5 procent) hoger uit dan de nieuwwaarde van de scooter.

De hoogste premie voor een WA-verzekering werd tevens gevonden bij Inshared. Een verzekerde van 16 jaar oud, woonachtig in Rotterdam kan zich daar voor een bedrag van 286,26 euro per maand verzekeren. In Zevenbergen is deze premie bijna 200 euro lager, namelijk 95,61 euro per maand bij verzekeraar Centraal Beheer.

Meer diefstallen en ongelukken

De vraag rijst waarom deze kosten zo hoog voor de jongere en stedelijke bromfietsers? Wel, volgens de berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek uit 2012 is 9 procent van de zestienjarige bromfietsrijders verantwoordelijk voor verkeersschade. Jongeren zijn dus vaker betrokken bij een ongeluk of schade en veroorzaken hogere kosten voor verzekeringsmaatschappijen.

Voeg hieraan toe dat in grote steden zoals Rotterdam, waar de wegen drukker en gecompliceerder, de kans op schade statistisch gezien hoger is. Daarnaast zijn de diefstalcijfers hoger in stedelijke gebieden, wat ertoe leidt dat verzekeringsmaatschappijen vaak hogere tarieven hanteren dan in minder bevolkte gebieden.

Uit statistieken van het CBS in 2022 blijkt dat er in dat jaar 14.815 bromfietsen en snorfietsen werden ontvreemd. Meer dan de helft van deze diefstallen (7.970 om precies te zijn) vonden plaats in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Wat betreft geografische regio's heeft Rotterdam het hoogste aantal geregistreerde diefstallen van brom- en snorfietsen. In het jaar 2022 werden er in die stad maar liefst 2.235 van deze voertuigen gestolen.

Belang van goede vergelijking

In het licht van de aanzienlijke premieverschillen die kunnen bestaan tussen leeftijdsgenoten en steden, wordt het zeer belangrijk voor bestuurders om een grondige vergelijking te maken tussen schadeverzekeraars.

Via de website van scooterverzekering.nl kunnen verschillende verzekeraars met elkaar worden vergeleken op de belangrijke aspecten, zoals dekking, eigen risico en plus- en minpunten.