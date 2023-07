Dokkumer nagelt stadgenoot ‘aan digitale schandpaal’ met Snapchat-berichten

ma 17 juli 2023 13.55 uur

LEEUWARDEN - Door een stadgenoot in berichten op Snapchat af te schilderen als een pedofiel, heeft een 22-jarige Dokkumer zich naar het oordeel van de politierechter schuldig gemaakt aan smaad.

'De grootste pedofiel van Friesland’

De Dokkumer werd maandag wegens smaad veroordeeld tot een werkstraf. Hij moet aan degene over wie hij de berichten heeft gepost 100 euro smartengeld betalen. De Dokkumer heeft in mei vorig jaar in een groep op Snapchat berichten gepost waarin hij in niet mis te verstane bewoordingen zijn stadgenoot 'een sukkel', 'een pedo’ en 'de grootste pedofiel van Friesland’ heeft genoemd.

Doorgegaan met dealen

Zijn belangrijkste drijfveer was volgens de verdachte dat degene waar de berichten – \'posts’ - over gingen drugs dealde aan kinderen. De posts waren in mei geplaatst, de man waar de verdachte op doelde was een paar weken daarvoor veroordeeld voor dealen. De Dokkumer opperde dat de man na de veroordeling – door de politierechter - gewoon was doorgegaan met het verkopen van drugs.

Verdachte had "flink gedronken"

"Ik hoorde van meerdere mensen dat hij nog steeds aan het dealen was. Ik probeerde de mensen alleen maar te waarschuwen", legde de verdachte uit. Hij besefte pas naderhand dat het verkeerd was wat hij had gedaan. Toen hij de berichten plaatste had hij naar zijn zeggen "flink gedronken".

Aan de digitale schandpaal genageld

De berichten waren in beperkte kring te zien geweest en konden in principe niet worden doorgestuurd, als niet iemand er foto’s van had gemaakt en ze wél had doorgestuurd. Zo waren ze via via ook bij de stadgenoot terechtgekomen. De officier van justitie stelde dat de Dokkumer zijn stadgenoot "aan de digitale schandpaal" had genageld.

"Niet op het dorpsplein maar in een achterkamertje"

"Verdachte heeft die schandpaal opgericht, als een soort hoeder van het goede doel". Advocaat Ronald Knegt opperde dat zijn cliënt de berichten juist niet in brede kring had verspreid, "maar voor een groep beperkte derden". "Snapchat is geen openbaar medium waar iedereen toegang toe heeft. Dit was niet op het dorpsplein maar in een achterkamertje" zei de raadsman.

"Ruchtbaarheid eraan geven"

Hij vond dat de verdachte moest worden vrijgesproken. Dat je van een Snapchat-bericht een foto kunt maken en die vervolgens alsnog onder een grotere groep mensen kunt verspreiden, was voor de rechter doorslaggevend. "Dat is ruchtbaarheid eraan geven". De rechter volgde het advies van de reclassering om in deze zaak het Jeugdstrafrecht toe te passen en veroordeelde de Dokkumer tot een werkstraf van 20 uur.