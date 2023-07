Werken in een supermarkt: de voordelen op een rij

di 11 juli 2023 14.55 uur

DRACHTEN - Werken in een supermarkt biedt ongelooflijk veel. Op de eerste plaats vanwege de veelzijdige aard van het werk. Geen dag is hetzelfde. Het is zowel een fantastische werkplek voor jongeren als voor volwassenen die echt carrière willen maken in de detailhandel. Kortom: er is voor iedereen wel een geschikte functie te vinden. Ongeacht je leeftijd en het door jou beoogde doel. Benieuwd wat een baan in de supermarkt kan betekenen? Lees dan snel verder en ontdek de talloze voordelen.

Actieve werkomgeving

Werkend in de supermarkt zit je eigenlijk nooit langdurig op één plek. Tegenwoordig werkt het gehele supermarktteam samen. Dat betekent dat je als cassiere bijvoorbeeld nooit de gehele werkdag enkel achter de kassa zit. Je springt ook weleens op de vloer, vult een aantal vakken of gaat in gesprek met klanten en collega’s. Hierdoor is eigenlijk elke dag anders en profiteer je van een actieve werkomgeving. Gedurende een dag loop je toch meer dan je denkt. Zitten wordt niet voor niets het nieuwe roken genoemd, dus hierdoor is een baan in de supermarkt duidelijk stukken beter voor de gezondheid.

Je helpt anderen om nieuwe competenties te ontwikkelen

Het fijne van een supermarktbaan is dat je de mogelijkheid krijgt om door te groeien. Waar je misschien ooit begon als vakkenvuller, ben je nu plotseling leidinggevende van een nieuw filiaal. Bizar hoe snel dit kan gaan. Tegelijkertijd ook heel bijzonder om deze stappen zelf te maken. Zo kun jij op jouw beurt deze kennis ook weer doorgeven aan de volgende generatie. Anderen helpen om nieuwe competenties te ontwikkelen. Er gaat niets boven het zien van jonge mensen die zich in enkele jaren enorm weten op te werken.

Beter communiceren

De supermarkt is misschien wel de beste plek om jouw werkcompetenties te verbeteren. Communicatie speelt een grote rol in vrijwel elke werkplek. Of je nu later op kantoor werkzaam bent of juist verder wilt groeien in de detailhandel. Je zult altijd moeten communiceren met klanten en collega’s. Als je hier weinig ervaring mee hebt, kan dit lastig zijn. Het is echt wel even wennen om de klant altijd in zijn of haar gelijk te stellen. Om compromissen te sluiten met collega’s, zelfs als je het hier eigenlijk niet mee eens bent. Het vraagt veel van jezelf om duidelijk te kunnen vertellen wat er nodig is, zonder dat dit brutaal of alwetend overkomt.

Kortom: communicatie is goud waard. Zeker als je met mensen werkt. In de supermarkt leer je dit als geen ander. Je hebt dagelijks te maken met klanten. Niet alleen voor een gezellig praatje bij de kassa of het aanwijzen van producten, maar ook regelmatig om klachten te beantwoorden en in gesprek te gaan. Als leidinggevende ben je ook nog verantwoordelijk voor de communicatie met je collega’s en het in goede banen leiden van het team. Deze vaardigheden heb je je gehele leven nodig.