Bespaar geld op parkeerkosten bij vliegvelden tijdens je vakantie

wo 05 juli 2023 13.23 uur

DRACHTEN - Wanneer je op vakantie gaat en met het vliegtuig reist, is het parkeren op een vliegveld vaak een van de kostenposten waar je niet omheen kunt. De parkeertarieven op vliegvelden kunnen behoorlijk hoog zijn en kunnen een aanzienlijke impact hebben op je reisbudget. Gelukkig zijn er verschillende manieren om geld te besparen op parkeerkosten bij vliegvelden tijdens je vakantie. In dit artikel zullen we vier handige tips bespreken die je kunnen helpen om je parkeerkosten te verlagen en meer geld over te houden voor andere leuke activiteiten tijdens je vakantie.

Vooraf reserveren

Een van de meest effectieve manieren om geld te besparen op parkeerkosten bij vliegvelden is door vooraf je parkeerplaats te reserveren. Veel vliegvelden bieden de mogelijkheid om online een parkeerplaats te boeken voordat je vertrekt. Door vooraf te reserveren, kun je profiteren van speciale aanbiedingen en kortingen die alleen beschikbaar zijn voor vroegboekers. Bovendien ben je verzekerd van een parkeerplaats op het vliegveld, waardoor je niet hoeft te zoeken naar alternatieve parkeermogelijkheden op het laatste moment. Om erachter te komen of je bij het vliegveld van vertrek een parkeerplaats kan reserveren, kan je altijd even op het internet zoeken. Als je bijvoorbeeld vanaf Eindhoven vliegt, kan je "parkeren vliegveld eindhoven" googelen om erachter te komen of je kan reserveren.

Vergelijk parkeeraanbieders

Het loont de moeite om verschillende parkeeraanbieders rondom het vliegveld met elkaar te vergelijken. Vaak zijn er meerdere opties beschikbaar, zoals officiële luchthavenparkeerplaatsen, onafhankelijke parkeergarages en parkeerservices. Elk van deze opties kan variëren in prijs en service. Door de tarieven en recensies van verschillende aanbieders te vergelijken, kun je de beste deal vinden die past bij jouw behoeften en budget. Vergeet ook niet te controleren of er speciale kortingen of acties beschikbaar zijn bij bepaalde parkeeraanbieders. Als je op zoek bent naar de goedkoopste optie voor het vliegveld vanaf waar je vertrekt, kan je ook hier het beste even op internet zoeken. Vertrek je vanaf Schiphol? Google dan "goedkoop parkeren Schiphol" om alle mogelijkheden te bekijken.

Overweeg alternatieve parkeermogelijkheden

Naast de parkeermogelijkheden op het vliegveld zelf, zijn er vaak ook alternatieve parkeermogelijkheden in de buurt. Veel hotels bieden bijvoorbeeld pakketten aan voor gasten die een overnachting boeken voor of na hun vlucht. Deze pakketten omvatten vaak een overnachting en lang parkeren gedurende een bepaalde periode tegen een gereduceerd tarief. Dit kan een voordelige optie zijn, vooral als je van plan bent om een hotelkamer te boeken voor of na je reis. Een andere optie is om te kiezen voor een externe parkeeraanbieder in de buurt van het vliegveld. Deze aanbieders bieden vaak shuttle-services aan die je van en naar het vliegveld brengen. Hoewel je misschien iets verder moet reizen, kunnen de parkeertarieven bij deze aanbieders aanzienlijk lager zijn dan die op het vliegveld zelf.