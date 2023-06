In welke gevallen is het nodig om de remblokken van een auto dringend te vervangen

vr 16 juni 2023 10.10 uur

DRACHTEN - Wanneer je het rempedaal intrapt, wordt de druk versterkt met behulp van een hydraulische vloeistof, bekend als remvloeistof, om wrijving op de wielen te creëren waardoor het voertuig tot stilstand komt. Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, duwt, afhankelijk van de configuratie van je auto, een hefboomsysteem, vacuüm, hydraulisch of elektronisch mechanisme de vloeistof naar elk wiel. De beweging van de druk drijft de remvloeistof in de remleidingen bij elk wiel. Veel voertuigen met een antiblokkeerremsysteem hebben een klep die deze druk regelt om te voorkomen dat de remmen blokkeren en de auto doordraait. Zodra de druk is opgebouwd, dwingen de remklauwen, of wielcilinders, de remblokken of remschoenen naar de rotor of trommel, waardoor de druk en wrijving toenemen en het voertuig uiteindelijk vertraagt en tot stilstand komt.

Hoewel remmen duidelijk een essentieel onderdeel zijn van elk voertuig, kunnen ze duizenden kilometers afleggen zonder een kik te geven en werken ze hard om ons veilig tot stilstand te brengen. Misschien is het daarom zo gemakkelijk om ze over het hoofd te zien bij het uitvoeren van onze routine onderhoudschecklist.

Je hoeft het wiel van de auto niet te verwijderen om de remschijven visueel te inspecteren. Voor een visuele inspectie van de remblokken moet je echter wel het wiel verwijderen.

Draai het stuur in de tegenovergestelde richting van de remblokken die je inspecteert en je hebt een beter zicht. De remblokken zijn gericht naar de remschijf en worden omsloten door de remklauwen. Normaal gesproken is er een kijkgat zodat de dikte kan worden gecontroleerd. Remblokken moeten worden vervangen als ze minder dan 1/8 inch dik zijn (dit is ongeveer de dikte van twee op elkaar gestapelde muntstukken van een cent).

Hoe lang moeten remblokken meegaan?

Over het algemeen gaan remmen ongeveer 50.000 kilometer mee, afhankelijk van het merk, model en de leeftijd van je auto. Er zijn echter vaak andere redenen waarom je remmen na verloop van tijd kunnen verslechteren:

Rijstijl - op een bepaalde manier rijden, zoals vaak op de rem trappen, kan de levensduur van je remsysteem beïnvloeden.

Kilometerstand - zoals hierboven vermeld, is de kilometerstand bepalend voor hoe vaak de remmen moeten worden vervangen. Hoe meer kilometers een voertuig rijdt, hoe groter de kans op natuurlijke slijtage. Daarom is het belangrijk om bij te houden wanneer je remmen voor het laatst zijn vervangen en hoeveel kilometer je voertuig rijdt.

Natuurlijke slijtage - natuurlijk slijten voertuigen na verloop van tijd. Daarom is het belangrijk om je auto regelmatig te onderhouden om onverwachte remproblemen te voorkomen.

De beste en eenvoudigste manier om zeker te zijn dat je de juiste remblokken krijgt, is door de vorm en grootte van het reeds gemonteerde remblok te controleren. Dit kan tijdrovend zijn, maar het zorgt ervoor dat je het juiste remblok krijgt. Als er meerdere afmetingen van het remblok worden getoond, zorgt het opmeten van je remblok ervoor dat je het juiste remblok kiest.

Tips om de levensduur van je remmen te verlengen

Betrouwbare remmen zijn essentieel tijdens het rijden. Als je je remmen vaker dan normaal moet vervangen, kan dat een dure aangelegenheid worden. Hier zijn de tips om de levensduur van je remmen te verlengen

Volg de onderhoudsrichtlijnen - Vervang remblokken wanneer dit wordt aanbevolen. Slecht versleten remblokken veroorzaken kromtrekken van rotors door oververhitting.

Houd je aan de maximumsnelheid - Snel rijden vereist stoppen. Snel remmen creëert wrijving en warmte, waardoor remblokken slijten.

Overbelast je auto - Hoe zwaarder de lading van een voertuig, hoe harder de remmen moeten werken om het voertuig tot stilstand te brengen. Remmen die harder moeten werken gaan niet lang mee.

Gebruik de remmen bij afdalingen - Schakel terug naar een lagere versnelling zodat de transmissie en de motor de auto kunnen afremmen.

Het vervangen van je remblokken is een eenvoudig proces dat in 10 stappen kan worden uitgevoerd, maar zorg er altijd voor dat je auto is uitgeschakeld en afgekoeld voordat je begint. Koop de juiste remblokken voor je auto. Ga nu naar onze onderdelenafdeling om ze te bestellen. Zet de auto omhoog en verwijder de voorste twee wielen. Verwijder de bouten van de remklauw met een dopsleutel of ringsleutel. Zorg ervoor dat je niet voor de remklauwbout gaat staan, want dan kan deze onder druk staan en eraf vliegen als je hem losdraait. Verwijder de remblokken en maak een notitie van hoe ze vastzitten, zodat je dit kunt kopiëren als je later de nieuwe remblokken aanbrengt. Plaats de nieuwe remblokken. Breng smeermiddel aan op de metalen randen en de achterkant van het remblok om piepen te voorkomen, maar zorg ervoor dat er geen smeermiddel op de voorkant van het remblok komt, anders werken ze niet goed. Vervang de remklauwbouten en wielen Herhaal stap 1-6 voor de achterwielen Laat het voertuig zakken en start het. Pomp de remmen 15-20 keer op Controleer de remvloeistof en voeg indien nodig vloeistof toe. Mogelijk moet je de remmen ontluchten om eventuele luchtbellen uit het systeem te spoelen.

Maak een testrit. Begin bij 5 MPH, dan 10 MPH. Als je je op je gemak voelt, ga dan door tot 40 MPH. Luister naar eventuele knarsende geluiden die erop kunnen duiden dat de remblokken achterstevoren zijn geplaatst.

Informatiebron:

Informatie over Remblokken van onderdelenshop24.com

Onderhoud van de remmen van amklassiek.nl