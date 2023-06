Ameland wil dat eilanders voorrang krijgen op reserveren veerboot

wo 14 juni 2023 14.25 uur

NES (AMELAND) - De gemeente Ameland wil dat haar eigen eilanders voorrang krijgen bij het reserveren van een plek op de veerboot naar het vaste land. Dit zou ook voor bedrijven op Ameland moeten gelden.

Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) stelde onlangs een zeer ingrijpende aanpassing van de dienstregeling voor, omdat passeren van schepen langs de vaarroute steeds moeilijker wordt. Er zullen minder veerboten gaan varen.

"Dit raakt alle eilander bewoners, bedrijven en bezoekers. Het is voor de leefbaarheid op Ameland van groot belang om de dienstregeling zoveel mogelijk in stand te houden en zorg te dragen dat de veerboot veilig kan varen." aldus de gemeente Ameland.

"Wij zijn van mening dat eilanders een mogelijkheid moeten hebben om op korte termijn een overtocht te reserveren en dat een prioriteitsvolgorde op zijn plaats is, waarbij personen en bedrijven die van de veerdienst afhankelijk zijn adequate prioriteit krijgen.|

Het college ziet dat de vaargeul verslechtert en dat er dringend een toekomstbestendige oplossing nodig is. Tegelijkertijd verkeert de geul al jaren in een zorgelijke staat en wordt er tot op de dag van vandaag gevaren. Het college vraagt zich af of er geen alternatieven zijn met een kleinere impact dan de nu voorgestelde dienstregeling.

In de voorgestelde dienstregeling wordt opnieuw uitgegaan van een 60 minutencyclus. Deze cyclus wordt op dit moment al niet gehaald. Al vanaf 2017 verzoekt de gemeente in zijn adviezen om een 75 minutencyclus in te voeren. Dat bevordert de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Het advies van het college is dan ook om de voorgestelde wijziging van de dienstregeling niet in te laten gaan.

Wat betreft het enkelvoudig gebruik van de vaargeul en een inhaalverbod voor alle schepen, is het advies van het college ook negatief. Een exclusief alleenrecht van de vaargeul, waar WPD om vraagt, is onwenselijk. De vaarweg moet ook ten dienste staan van andere gebruikers, aangezien de Waddenzee openbaar vaarwater is.

Het college geeft Wagenborg Passagiersdiensten in overweging om het verzoek in te trekken en in plaats daarvan met betrokken partijen in gesprek te gaan over de borging van een veilige

vaart.

Burgemeester Leo Pieter Stoel: "In wezen willen we allemaal hetzelfde; Ameland op een veilige manier bereikbaar houden op de huidige wijze. Om dat te bereiken is het belangrijk dat alle partijen samenwerken om een duurzame oplossing te vinden".