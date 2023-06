Veelzijdige sportkampioenen in Tytsjerksteradiel

vr 09 juni 2023 14.17 uur

BURGUM - In het gemeentehuis in Burgum werd donderdagavond een recordaantal kampioenen gehuldigd tijdens een feestelijke huldigingsavond.

Naast het aantal kampioenen was de variëteit aan sporten opvallend. Sporters en sportteams die in 2022 een nationale of internationale titel behaalden, konden zich voor de huldiging aanmelden.

Sportkampioenen 2022

Tijdens de huldiging werden de volgende sporters en sportclubs in het zonnetje gezet:

Gunnar van den Hogen, roeier

Jelmar Naessens, grasbaanracer

Dansschool ModèstoDûns

VV Hurdegaryp, MO-13

FC Burgum/Noardburgum, MO-15

Gunnar van den Hogen uit Hurdegaryp (tegenwoordig Groningen) werd samen met roeipartner Auke Kloosterman eerste op het NK in de dubbeltwee in Rotterdam.

Voor Jelmar Naessens is het winnen van een kampioenschap niet vreemd. Hij werd eerder al Nederlands kampioen grasbaan in de 50cc, 65cc, 85cc en sleepte vorig jaar de titel binnen in de 125cc voor junioren.

Zeventien dames van ModèstoDûns uit Burgum behaalden vorig jaar juni de eerste prijs op de Nederlandse kampioenschappen Showdance Intermediate (20+).

Het elftal van VV Hurdegaryp MO-13 wist na jaren hard trainen een kampioenschap in de wacht te slepen. Het dameselftal van de buurclubs FC Burgum/Noardburgum MO-15 1 werd vorig jaar kampioen van de hoofdklasse in de tweede fase.

Verbinding, plezier en gezonde levensstijl

Wethouder Caroline de Pee: "We zijn ontzettend trots op alle sporters, sportclubs en vrijwilligers. Sporten verbindt, zorgt voor plezier bij jong en oud en draagt bij aan een gezonde levensstijl. Mooi om te zien dat ook sporters van minder bekende sporten zo goed zijn vertegenwoordigd tijdens deze huldigingsavond".

Hoewel een huldiging voor sportkampioenen misschien anders doet vermoeden, stond tijdens de avond niet alleen presteren centraal. Dicky Veenstra, van Fit met Dicky uit Twijzelerheide, gaf een inkijkje in zijn leven als voormalig profvoetballer. Tijdens zijn korte carrière als profvoetballer raakte hij het plezier in sporten volledig kwijt. Zijn ervaring en expertise zet hij nu in om mensen te begeleiden naar een gezond en vitaal leven, waarbij plezier altijd de basis is.

