Het transporteren van containers en de bijbehorende prijsontwikkelingen

wo 07 juni 2023 09.05 uur

DRACHTEN - Het transporteren van containers is een essentieel onderdeel van de moderne wereldhandel. Een container biedt een gestandaardiseerde manier om goederen te verpakken, te vervoeren en op te slaan, waardoor efficiëntie, veiligheid en kostenbesparingen worden bevorderd. Bovendien kan zo’n grote box gebruikt worden als een opslagcontainer. Hier is een overzicht van alles wat je moet weten over het transporteren van containers.

De prijs van een container

De prijs van een container kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type, de grootte en de locatie. De container prijzen hangen bovendien af van de staat. Hieronder lees je daar meer over.

Nieuwe containers

Gloednieuwe containers zijn meestal de duurste optie, zoals je kunt lezen in het zeecontainer nieuws. De prijs is afhankelijk van de grootte en het type container, zoals standaard containers voor droge bestelwagens, gekoelde containers (reefers) of gespecialiseerde containers. Over het algemeen kunnen nieuwe containers variëren van een paar duizend euro voor kleinere eenheden tot tienduizenden euro’s voor grotere of gespecialiseerde containers.

Gebruikte containers

Gebruikte containers zijn een meer kosteneffectieve optie in vergelijking met nieuwe. De prijs van een gebruikte container is afhankelijk van factoren zoals leeftijd, staat en eventuele wijzigingen of reparaties die zijn aangebracht. Hoe ouder de container en hoe meer slijtage deze heeft, hoe lager de prijs. Gebruikte containers kunnen variëren van een paar honderd euro voor oudere, versleten eenheden tot een paar duizend euro voor nieuwere, goed onderhouden exemplaren.

Het transporteren van containers

Vervoerswijzen

Containers kunnen over land, over zee en door de lucht vervoerd worden. Over land worden containers vaak vervoerd via vrachtwagens of treinen. Over zee worden containers zelden vervoerd op containerschepen, die speciaal zijn ontworpen om grote hoeveelheden containers te vervoeren. Voor luchttransport worden containers gebruikt die specifiek geschikt zijn voor vliegtuigen, zoals luchtvrachtcontainers. De container verschepen kosten hangen vaak af van hoe ze vervoerd worden.

Containerisatie

Containerisatie is het proces van het verpakken van goederen in gestandaardiseerde containers voor transport. Standaardcontainers zijn meestal gemaakt van staal en hebben een uniforme grootte, zoals 20 voet, 40 voet of 45 voet lang. Dit maakt het mogelijk om ze te stapelen, te laden op vrachtwagens, treinen en schepen, en efficiënt over te dragen tussen verschillende vervoerswijzen. Hoe groter een container is, hoe hoger de transport container prijs is.

Intermodaal transport

Intermodaal transport verwijst naar het gebruik van meerdere vervoerswijzen (bijv. vrachtwagen, trein, schip) tijdens één enkele reis van een container. Dit maakt het mogelijk om goederen efficiënt over lange afstanden te verplaatsen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de sterke punten van elk vervoersmiddel.

Logistiek

Logistiek speelt een cruciale rol bij het transporteren van containers. Het omvat de planning, coördinatie en uitvoering van de hele transportketen, inclusief het ophalen van containers bij de verzender, het regelen van het transport, het volgen van de container tijdens de reis en het afleveren bij de ontvanger. Moderne technologieën, zoals RFID-tags en GPS, worden gebruikt om containers te volgen en de zichtbaarheid van goederen te verbeteren.