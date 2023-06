Energieleveranciers betalen steeds minder voor teruggeleverde zonnestroom

di 06 juni 2023 10.30 uur

LEEUWARDEN - Energiebedrijven hebben de terugleververgoeding voor zonnestroom die klanten terugleveren aan het netwerk, aanzienlijk verlaagd. Volgens onderzoek door energievergelijk.nl, op basis van 51 energiecontracten, is de vergoeding die vroeger meer dan 20 cent per kWh was, ruim gehalveerd.

De gemiddelde vergoeding per teruggeleverde kWh zonnestroom is inmiddels gedaald naar gemiddeld 8 cent per kWh.

Hoogste en laagste vergoeding

Momenteel hebben ongeveer 2 miljoen huishoudens in Nederland zonnepanelen op hun dak, waarvan velen meer elektriciteit terugleveren aan het net dan ze zelf verbruiken. Hiervoor ontvangen zij een terugleververgoeding van hun energieleverancier.

Vattenfall, een van de grootste energieleveranciers, biedt momenteel de hoogste terugleververgoeding bij een variabel energiecontract van 16,8 cent per kWh. Greenchoice komt als beste uit de bus bij éénjarige en meerjarige vaste contracten, met een vergoeding van 11,5 cent per kWh.

Toch is de terugleververgoeding niet overal royaal. Vattenfall biedt bijvoorbeeld ook de laagste terugleververgoeding van 4,5 cent per kWh voor een driejarig vast contract. Andere leveranciers, zoals Energiedirect, Mega en Essent, bieden eveneens lage vergoedingen van slechts 5 tot 5,5 cent per kWh.

Een overzicht met alle terugleververgoedingen vind je hier.

Overvloed aan zonne-energie

Volgens Koen Kuijper, een energie-expert, zijn de dalende terugleververgoedingen deels het gevolg van de dalende elektriciteitsprijzen en een toename van het aantal zonnepanelen op daken van huizen.

"Op zonnige dagen is er vaak een overvloed aan elektriciteit door de groeiende populariteit van zonnepanelen. Dit leidt tot dalende of zelfs negatieve stroomprijzen. Energiebedrijven moeten dan betalen voor de door huishoudens geleverde elektriciteit, terwijl er al genoeg aanbod is", legt Kuijper uit.

Energiebedrijf kiezen is ingewikkelde klus

Het is voor mensen met zonnepanelen een uitdagende taak geworden om de meest voordelige energieleverancier te kiezen. De reden hiervoor zijn de voortdurend veranderende vergoedingen voor zonne-energie en de komst van veel nieuwe contracten met wisselende tarieven.

"De energiemarkt kan complex lijken, maar de keuze voor het juiste contract kan een aanzienlijk verschil maken in de financiële opbrengst van je zonnepanelen", aldus Kuijper.