Kratjesdief opgepakt, politie zoekt getuigen

vr 02 juni 2023 10.59 uur

BURGUM - De politie zoekt mensen die lege kratten bier missen. Een 31-jarige man uit Leeuwarden werd vrijdag om 8.00 uur door de politie opgepakt aan de Freerk Bosgraafstraat in Burgum.

De man zou meerdere lege kratten bier hebben buitgemaakt. De politie laat weten dat hij eerder in de ochtend met de kratten bij Sumar was gezien. "Bij ons bestaat het vermoeden dat de kratten elders zijn gestolen." aldus de politie.

In de loop van vrijdag bleek dat de man ook gespot was in Garyp. Hij had een blauwe jas aan en reed op een opvallend blauwe fiets. Ook daar werd hij gezien bij een stapel kratten.

Mensen die een kratje bier missen, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.