Enneagram: de test die jouw persoonlijkheidstype onthult

do 01 juni 2023 18.27 uur

DRACHTEN - Het Enneagram is een systeem dat onze persoonlijkheid beschrijft. In totaal zijn er 9 verschillende types. Elk type kent zijn eigen emoties, sterktes en zwaktes. Het Enneagram geeft je meer inzicht in bewust en onbewust gedrag. Je leert jezelf beter begrijpen. Met een Enneagram test online, kun je direct achterhalen welk persoonlijkheidstype jij bent.

Wat is een Enneagram en waarom is dit nuttig?

Het Enneagram is een persoonlijkheidstheorie die jouw karakter omschrijft en indeelt in 9 types. Dit worden ook wel de enneatypen genoemd. Het systeem richt zich op emoties. Je kunt het gebruiken voor meer zelfinzicht en draagt bij aan de zelfontwikkeling. Als je weet welk type je bent, begrijp je ook beter wat jouw sterke kanten of juist jouw valkuilen zijn.

Je wordt je bewust van het onbewuste in jezelf. Je weet waarom je op een bepaalde manier denkt, voelt en handelt. Dat betekent dat je betere en meer weloverwogen keuzes kunt maken in het leven. Op het gebied van jouw carrière, de liefde, het dagelijkse leven of zelfontwikkeling.

3 verschillende Enneagram hoofdgroepen

Hart

Deze groep gebruikt hun emotionele intelligentie om hun reacties te begrijpen en contact te maken met anderen. Zij reageren eerst vanuit hun emotie. Ze verbinden zich door empathisch te zijn. Ze geven zin aan hun bestaan door deze gevoelens te begrijpen. Deze types waarderen emotionele steun en erkenning. Type 2, 3 en 5 behoren tot deze groep.

Hoofd

Deze groep gebruikt hun intelligentie om dingen te begrijpen en zich te bewegen in de wereld om hen heen. Ze reageren eerst met analyse. Zij verbinden zich met andere mensen op een intellectueel niveau. Ze willen theorieën en systemen begrijpen. Deze groep is gericht op controle. Deze verkrijgen ze door stabiel, zelfverzekerd en bekwaam te zijn. De types 5, 6 en 7 zijn de Enneagram types die bij deze groep horen.

Lichaam

Deze groep gebruikt hun instinct en volgt hun onderbuikgevoel. Daarmee reageren ze op dreigingen, maar ook op kansen. Deze groep maakt contact met andere mensen op basis van hun lichamelijke gevoel van comfort. Het behoud van onafhankelijkheid en het beperken van de controle van buitenaf is de belangrijkste drijfveer. Als dit niet lukt kunnen ze overdreven reageren. De types 1, 8 en 9 behoren tot deze Enneagram hoofdgroep.

De 9 verschillende Enneagram typen

1. Perfectionist

Type 1 wordt de Perfectionist genoemd. Dit type is altijd op zoek naar verbetering. De dingen die zij doen moeten perfect zijn. Iets is eigenlijk nooit goed genoeg. Perfectionisten willen ontzettend graag hervormen en orde scheppen bij onrust en chaos. Ze hanteren altijd een hoge standaard. Voor zichzelf én anderen. Dit Enneagram type wil geen fouten maken. Doen ze dit wel, dan raken ze gefrustreerd. Hun angst is om niet als "genoeg" gezien te worden door hun omgeving. Perfectionisten willen een levensdoel hebben en zijn eervol.

Willen alles perfect doen

Altijd op zoek naar verbetering

Hoge standaard voor zichzelf en anderen

2. De Helper

Dit type wil niets liever dan bemind worden en "erbij" horen. De Helper is zorgzaam, behulpzaam en zeer betrokken bij anderen. Heb je de Enneagram test online gedaan en ben je type 2? Dan is nee zeggen moeilijk voor jou. Je wilt er het liefst altijd voor de ander zijn en drukt dit uit met liefde. Niet aardig gevonden of gewaardeerd worden is jouw grootste angst.

Betrokken bij anderen

Zorgzaam en behulpzaam

Wil graag gewaardeerd worden

3. De Succesvolle Werker

Type 3 van het Enneagram verlangt ernaar om iets te betekenen. Ze vinden het fijn als hun prestaties worden gewaardeerd. Dit type is zelfverzekerd, ambitieus en doelgericht. Toch ontbreekt het dit type weleens aan eigenwaarde waardoor ze constant bevestiging zoeken.

De succesvolle werker laat graag aan anderen zien dat hij of zij succesvol is. Een mislukking is dan ook één van hun grootste angsten. Daarom zoeken ze altijd naar overwinningen.

Prestatiegericht

Soms gebrek aan eigenwaarde

Hun prestaties moeten gewaardeerd worden

4. De Romanticus

Dit type uit het Enneagram voelt zich anders dan anderen. Ze zijn creatief en hebben een unieke persoonlijkheid. Ze willen zich graag verbonden voelen met anderen, maar hebben wel altijd het gevoel dat anderen hen niet zien zoals ze daadwerkelijk zijn. De Romanticus wil niet tekortschieten. Omwille van hun unieke persoonlijkheid is dat niet altijd eenvoudig. Daarom zijn ze constant op zoek naar omgevingen waarin zij zich wel gewaardeerd voelen.

Voelt zich verbonden met anderen

Unieke en creatieve persoonlijkheid

Wil niet tekortschieten

5. De Analist

Het 5e type uit het Enneagram is graag zelfvoorzienend. Zij willen hun energie niet laten opslokken door de buitenwereld. Het opdoen van kennis en bekwaamheid is belangrijk voor de analist. Intellect is belangrijker dan hun lichamelijke en relationele behoeften. Dit type wil niet overweldigd worden door de behoeften van de mensen om hun heen of in hun omgeving. Dat terwijl ze heel goed begrijpen wat er in hun directe omgeving aan de hand is. Om deze motivatie te kunnen blijven voeden, is de Analist altijd op zoek naar nieuwe kennis.

Honger naar kennis en bekwaamheid

Zelfvoorzienend

Wordt niet graag overweldigd door de omgeving

6. De Loyalist

De Loyalist heeft een groot verlangen naar veiligheid en zekerheid. Risico’s worden zoveel mogelijk vermeden. Ze omringen zich het liefst met betrouwbare mensen. Type 6 van het Enneagram is oplettend, is ontzettend loyaal naar anderen en denkt vooruit om onverwachte situaties te voorkomen. Onvoorbereid en onbeschermd zijn is dan ook grootste angst.

Zoekt naar veiligheid en zekerheid

Wil altijd voorbereid zijn

Denkt vooruit om situaties te voorkomen

7. De Levensgenieter

De Levensgenieter wil alles uit het leven halen. Verdriet en sleur worden daarbij zoveel mogelijk vermeden. Dit Enneagram type is plezierig in de omgang en energiek. Het gedrag kan dan ook het best worden omschreven als druk. Ze willen geen enkel leuk moment missen. De Levensgenieter wil geen saai leven en zich niet verveeld of depressief voelen. Type 7 van het Enneagram is vastbesloten om alles én meer uit het leven te halen.

Energiek

Makkelijk in de omgang

Willen niets missen van het leven

8. De Baas

Dit type wil graag machtig zijn in elke situatie. Ze willen zich niet kwetsbaar voelen. Ze worden door de mensen in hun directe omgeving omschreven als standvastig, assertief en zelfverzekerd. Maar ze kunnen ook intimiderend zijn. Ze komen op voor datgene waarin zij geloven maar bieden mensen die zwakker zijn dan hun ook graa bescherming. De baas is altijd in controle en wil niet zwak overkomen. Alles wat hun beperkt wordt verworpen.

Zelfverzekerd en standvastig

Intimiderend

Wil de controle niet verliezen

9. De Bemiddelaar

De bemiddelaar wil altijd de innerlijke rust bewaren. Discussies en conflicten worden dan ook zo veel mogelijk vermeden. Dit Enneagram type raakt niet graag emotioneel verstoord. Bemiddelaars zijn makkelijk in de omgang en hebben een rustig en bedeesd karakter. Koppigheid is wel iets wat dit type parten kan spelen. Ze willen niet gecontroleerd worden en raken passief als hun grenzen worden overschreden. De bemiddelaar wil mensen niet wegduwen en wil er graag bij horen. Dit type past zich dan ook makkelijk aan op anderen.

Gaat discussies en conflicten uit de weg

Wil emotioneel in balans zijn

Schikt zich graag naar anderen

Hoe bepaal je jouw Enneagram type?

Wil jij weten wat jouw Enneagramtype is? Ben jij een Romanticus, een Bemiddelaar of misschien wel een Perfectionist? Met de Enneagram test online krijg je inzicht in jouw persoonlijkheid. Het afnemen van een test is niet moeilijk en geeft direct duidelijkheid:

De test bestaat uit een aantal persoonlijke vragen die je naar waarheid moet beantwoorden. Het systeem vertelt je vervolgens welk enneatype het beste past bij jouw persoonlijkheid. Deze persoonlijkheidstheorie kun je vervolgens toepassen in jouw werk of dagelijkse leven.