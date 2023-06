Boetes op het water wederom verhoogd

di 23 mei 2023 20.41 uur

HEERENVEEN - Bij varen met een boot denk je vast aan vrije tijd, genieten van de omgeving en het mooie weer maar wist je dat boetebedragen op het water vaak hoger zijn dan op de weg? De boetes op het water zijn voor 2023 wederom verhoogd, het is uitermate belangrijk om je aan de regels te houden om hoge boetes te voorkomen.

Vooral bij mooi zomerweer is het drukker op het water, waardoor de kans dat er wat misgaat groter is. Een goede bootverzekering is dan ook erg belangrijk. De meeste boetes worden uitgedeeld aan mensen die te snel varen, geen vaarbewijs hebben, of het ontbreken van reddingsvesten. Hoe beter het weer, des te meer bekeuringen er worden uitgedeeld. Boete bedragen op het water zijn doorgaans hoger dan een verkeersovertreding met bijvoorbeeld de auto.

Enkele voorbeelden van boetes in 2023 zijn: Onnodig hoge golven veroorzaken € 260,- en varen zonder vaarbewijs, tot € 600,-. De boetebedragen worden opgelegd door de politie of het OM en worden afgehandeld via de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften.

Extra aandacht voor snelle boten

Van alle boetes die worden uitgedeeld op het water, wordt ruim 40% gegeven aan bestuurders van een snelle motorboot. Er gelden voor snelle boten meer en strengere veiligheidsregels waar dan ook meer op wordt gelet en gehandhaafd.

Verzekeringsplicht boten

In Nederland is er geen verzekeringsplicht in tegenstelling tot sommige andere landen. Je kunt als bestuurder van een boot wel aansprakelijk gesteld worden als je schade veroorzaakt. Kies dus altijd voor zekerheid en vraag de voordelige bootverzekering van Veenstra & de Jong Assurantiën aan. Naast een lage premie heb je nog andere voordelen, zoals een gratis inboedelverzekering en geen eigen risico bij boten tot €50.000,-.

