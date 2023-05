Een aantal goede redenen om in Bitcoin te investeren

za 20 mei 2023 18.20 uur

DOKKUM - Bitcoin is opgebouwd door de bekende blockchain technologie. Vandaag de dag zijn er heel veel nieuwe bedrijven bijgekomen die deze technologie hebben aangepast of hebben verbeterd. Vaak wordt dit gedaan door middel van ICO’s. Dit soort technologieën kunnen de hele samenleving op een positieve manier veranderen. Zo kan fraude beter worden bestreden en kan de transparantie van contracten en transacties worden verhoogd. Er is zoveel mogelijk met de blockchain technologie, omdat in principe bijna alles wel te programmeren is. Vandaar dat de mogelijkheden letterlijk oneindig zijn. Waarom investeren in Bitcoin? Een aantal goede redenen hebben we hieronder uiteengezet.

Bubbels hoeven niet slecht te zijn

Het is nu je kans om in dit soort nieuwe technologieën te investeren. Zou het niet mooi zijn geweest als je vanaf het begin al had geïnvesteerd in bedrijven zoals Amazon en Apple? Als je toen 5.000 euro had geïnvesteerd had je nu al miljonair geweest. Ook tijdens de dot-com bubbel bleven bedrijven zoals Amazon en Apple groeien. Toen de dot-com bubbel barstte daalde de aandelen wel aanzienlijk, maar de toppen van destijds zijn niet te vergelijken met de huidige koerswaarde van de aandelen van deze bedrijven.

De blockchain technologie blijft veranderen

Blockchain technologie wordt steeds aangepast en verbeterd. Er zijn negatieve argumenten dat Bitcoin langzaam en traag is, en dat er weinig transacties mee kunnen worden verwerkt. Dat kan zo zijn, maar dat kan in de toekomst worden opgelost door de technologische vooruitgang. Dit soort negatieve argumenten moet je direct als zaligmakend beschouwen. Toen het vliegtuig werd uitgevonden, zat er ook niet gelijk een straalmotor in. Bitcoin kan gezien worden als de oorsprong van blockchain en nagenoeg alle Bitcoin handelsbeurzen hebben een koppeling aan Bitcoin. Vergelijk dit met de euro op de AEX-index. Dat is ook de reden dat als de Bitcoin koers daalt, de koers van veel andere crypto munten ook daalt.

Kan investeren in Bitcoin je tweede kans zijn?

Heb je in het verleden de kans gemist om te investeren in bedrijven zoals Amazon en Apple? Dan kun je investeren in opkomende bedrijven die gebruik maken van de blockchain technologie wellicht als tweede kans zien. Wel blijft het de vraag welk bedrijf precies gaat slagen en welke niet. Veel blockchain bedrijven zullen niet blijven bestaan en daarom is het belangrijk om veel informatie te lezen over bedrijven waar je cryptomunten wilt gaan kopen. Wanneer je cryptomunten aanschaft koop je overigens niet een stukje van het bedrijf en bezit je alleen de cryptomunt zelf. De munten hebben ze nodig om het betreffende platform te kunnen blijven gebruiken.

Maak altijd je eigen beslissingen en keuzes

Wil je in Bitcoin investeren, laat je dan niet beïnvloeden door tegenstanders en nieuwsmedia. Maak altijd je eigen keuzes en beslissingen. Er wordt vaak negatief nieuws uitgebracht, omdat dat voor veel mensen interessanter is dan positief nieuws. Het is goed om niet meteen in de paniekmodus te schieten als er negatief nieuws over Bitcoin verschijnt. Een langetermijnvisie is dan ook aan te raden als je in Bitcoins investeert. Dat de Bitcoin nu geen 50.000 euro meer waard is, zegt ook niet alles. Dit kan juist een goed moment zijn om in te stappen, of je Bitcoin posities uit te breiden.

Kun je niet goed slapen door de volatiliteit van de Bitcoin koers, dan is het geen verstandig idee om te handelen in Bitcoin. Wel is het goed te onthouden dat je met hogere risico’s ook hogere rendementen kunt behalen. Kun je de nieuwe Amazon of nieuwe Apple ontdekken, dan kun je mogelijk je pensioen veiligstellen en misschien zelfs minder gaan werken.

Een Bitcoin kennisbank kan je goed op weg helpen met al je vraagstukken over Bitcoin en het investeren hierin. Je krijgt via een dergelijk online informatieportaal antwoord op je vragen over Bitcoin, zoals wanneer het goed is om te kopen en te verkopen, uitleg over de handelsplatformen die er allemaal zijn, en analyses voor de toekomst.