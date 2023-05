Betcity krijgt boete van €400.000 opgelegd

ma 01 mei 2023 09.40 uur

DRACHTEN - De Kansspelautoriteit (KSA) heeft BetEnt (het bedrijf achter Betcity.nl) een boete van €400.000 opgelegd voor het overtreden van de reclameregels. Het bedrijf had gericht reclamemateriaal gestuurd naar spelers tussen de 18 en 24 jaar.

Gerichte reclame naar jongvolwassenen

Uit onderzoek was gebleken dat tussen oktober 2021 en maart 2022 het merk Betcity.nl gerichte reclame had gestuurd naar klanten tussen 18 en 24 jaar. Dit is uiteraard in strijd met de Nederlandse wetgeving. Deze verbiedt gokoperatoren zich te richten op kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen.

BetEnt is overigens niet de enige operator die een boete gekregen heeft voor het benaderen van jongvolwassenen. De afgelopen zes maand zijn al drie andere gokbedrijven hiervoor beboet.

Kwetsbare doelgroepen moeten beschermd worden

Het tv-programma Kassa zat achter de vier boetes, en in de uitzending kon men zien dat Betcity, naast ook drie andere goksites reclame-e-mails had verzonden naar jongvolwassenen. Dit is echter tegen de wet.

Volgens René Jansen, voorzitter van de Ksa, verbiedt de wet dat aanbieders van kansspelen hun reclame richten op jongvolwassenen. Volgens hem zal de Kansspelautoriteit hier nauwkeurig op letten en toont dit de toewijding van de Ksa om kwetsbare doelgroepen te beschermen.

Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat er een Kansspelautoriteit is. Deze autoriteit zorgt ervoor dat alles binnen de lijntjes gebeurt in Nederland, en dat boetes, zelfs voor kleine overtredingen, zeer hoog zijn. De Ksa waakt onder meer over probleemgokkers, en zorgt ervoor dat ze zich vrijwillig kunnen laten uitsluiten uit alle Nederlandse gokgelegenheden.

Desondanks genoeg betrouwbare casino’s in Nederland

Ondanks deze problemen zijn er genoeg betrouwbare casino’s in de online casino top 10. Je kunt bij elk van hen nog steeds een account aanmaken, en de Ksa waakt nog steeds over de veiligheid en betrouwbaarheid van deze sites. En we ervan uit dat ook Betcity ze deze regels zal blijven volgen in de toekomst.

Nog even aanpassen aan de licentievoorwaarden

De Nederlandse casinolicentie nog steeds vrij nieuw, en buitenlandse aanbieders van gokspelen zijn zich nog aan het aanpassen aan de steeds veranderende Nederlandse licentievoorwaarden. Immers is het pas sinds oktober 2021 van kracht en lijkt het erop dat zowel de Ksa als de nieuwe legale gokbedrijven zich aan het aanpassen zijn.

BetEnt is overigens onlangs overgenomen door Entain, een internationale gokgroep, die allicht beter zal proberen in lijn te blijven met de Nederlandse wetgeving.

Ondertussen deelt de Ksa gigantische boetes en dwangsommen uit aan sites die zonder licentie nog proberen kansspelen aan te bieden in Nederland. We verwachten dus dat binnenkort geen enkele site dat nog zal doen, en dat, nu alle regels duidelijk zijn, de Nederlandse casino’s zich eraan zullen houden.