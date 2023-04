Geschiedenis en ontwikkeling van de Nasdaq - Een overzicht van de wereldberoemde beurs

za 15 april 2023 18.21 uur

DRACHTEN - De Nasdaq, gevestigd in New York, wordt als zeer belangrijk beschouwd. Het is immers de grootste elektronische beurs in de Verenigde Staten. Daarmee heeft het ook wereldwijd grote betekenis. Maar hoe is de Nasdaq eigenlijk ontstaan en wat valt er te zeggen over de ontwikkeling ervan?

Wat is de Nasdaq?

Iedereen die op enige manier te maken heeft met aandelen, kent de Nasdaq. Maar waar staat de naam eigenlijk voor? Het is een zogenaamd acroniem. Het is afgeleid van de term National Association of Securities Dealers Automated Quotations.

Dit geeft ook al aan door wie de beurs is opgericht. De Nasdaq werd in 1971 opgericht door de National Association of Securities Dealers (NASD). Sindsdien heeft het volledig elektronische handelsplatform al enkele veranderingen ondergaan.

De Nasdaq staat overigens ook bekend als een technologiebeurs. Dit komt doordat het in het begin de voorkeur gaf aan kleinere bedrijven in de technologiesector. Er waren destijds immers lage vereisten en kosten - althans in vergelijking met concurrent New York Stock Exchange.

Verloop na de oprichting

Op 8 februari 1971 werd de Nasdaq opgericht. Het was de allereerste elektronische beurs ooit, wat al een mijlpaal op zich was. In 1998 fuseerde het met de American Stock Exchange en werd het het jaar daarop al de grootste Amerikaanse beurs. De reden: toen was de helft van alle Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven genoteerd aan de Nasdaq.

Na de terreuraanslagen van 11 september 2001 werd de beurs tijdelijk gesloten. Pas in 2002 kwam de handel weer op gang - met behulp van het Supermontage-systeem, kortweg SUMO genoemd. Het was een elektronisch systeem van de Nasdaq.

Kort daarna volgde een tegenslag: de grootste civiele rechtszaak in de Amerikaanse geschiedenis vond plaats. De federale rechtbank veroordeelde talrijke makelaarshuizen tot hoge betalingen die meer dan 1 miljard dollar bedroegen. De reden was de schade die aan investeerders was toegebracht. Deze werden bedrogen met behulp van een doordacht plan en de methode van prijsfixatie.

25 mei 2007 was een grote dag voor de Nasdaq. De Amerikaanse beurs fuseerde met de Zweedse beurs OMX. Het bedrijf draagt sindsdien de naam Nasdaq OMX Group.

Interessante feiten over de Nasdaq

De samenstelling van de Nasdaq is interessant: het bestaat uit de Nasdaq National Market en de Nasdaq SmappCap Market. De hoofdbeurs is gevestigd in New York in de Verenigde Staten, maar er zijn ook beurzen in Canada en Japan. Er zijn nauwe banden met Europa en Hong Kong. De Nasdaq is dus een echte big player en is wereldwijd van belang.

De exacte locatie in New York is goed bekend: de Nasdaq is gevestigd in de noordwestelijke hoek van het Condé Nast-gebouw, gelegen aan Times Square in Manhattan. De locatie is dus net zo luxueus als de beurs zelf.

De Nasdaq stelt meerdere marktdeelnemers in staat om deel te nemen aan de handel via het Electronic Communication Network - ook wel ECN genoemd. Een ander belangrijk kenmerk dat beurshandelaren moeten kennen, is het SOES: Small Order Execution System. Het werd al in 1984 geïntroduceerd en is nog steeds populair. Het helpt zelfs bij hoge handelsvolumes om alle orders uit te voeren.

Wie aandelen wil verhandelen op de Amerikaanse beurs, moet de handelstijden kennen. De Nasdaq is actief van 9:30 uur tot 16:00 uur New Yorkse tijd. Dit komt overeen met de Nederlandse tijd van 15:30 uur tot 22:00 uur.

Relevante statistieken over de Nasdaq

De Nasdaq, als de grootste beurs in Amerika, heeft al voor de nodige krantenkoppen gezorgd. Zo was het opmerkelijk dat de Nasdaq Composite-index op 17 juli 1995 voor het eerst boven de 1000 punten kwam met 1005,89 punten.

Op 10 maart 2000 was er ook een belangrijke ontwikkeling: de index bereikte een all-time high met 5048,62 punten. Dit signaleerde ook het begin van het einde van de zogenaamde Dot-Com-boom. Na meer dan 15 jaar bereikte de Nasdaq een nieuw all-time high op 23 april 2015.

Conclusie

In conclusie kan de geschiedenis van de Nasdaq spannend zijn. Omdat de beurs al enige tijd bestaat, zijn er al veel veranderingen en ontwikkelingen waargenomen. Het is nog steeds de grootste Amerikaanse beurs. Dankzij de vele verbindingen heeft het wereldwijde invloed. Wie wil speculeren op de beurs, moet de Nasdaq dus goed kennen.