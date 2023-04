Iepen Poadium voor jong talent op de Admiraliteitsdagen

za 15 april 2023 09.10 uur

DOKKUM - Op het podium staan bij de Admiraliteitsdagen. Welke jonge artiest, muzikant, band of dansgroep wil dat nu niet? En het kan! Het idee is bedacht door wethouder Jouke Douwe de Vries.

Bij het Iepen Poadium van de Admiraliteitsdagen dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden. Ben je tussen de 12 en 21 jaar, woon je in Noardeast-Fryslân of zit je hier op school? Meld je dan vóór 21 april aan!

Op een podium staan, samen muziek maken en toewerken naar het optreden. Het was voor Femke Wiersma een waardevol proces toen ze 16 was. Ze trad in 2001 samen met haar docent Jouke Douwe de Vries op tijdens de Podiumavond van het Dockingacollege in Dokkum. "Ik hie it yn dy tiid net maklik en it makke dat ik my sjoen fielde, letterlik en figuerlik."

Samen optreden schept een band. Femke Wiersma, nu kandidaat-gedeputeerde voor BBB, en Jouke Douwe de Vries, nu wethouder in Noardeast-Frylân, kwamen vorig jaar weer met elkaar in contact, toen de moeder van Femke vroeg naar de oude opname van het liedje dat ze toen samen op de planken brachten. "A trip down memory lane", mijmert Femke. "Sawol foar myn mem as foar my. Ik ha der noch altyd goede herinneringen oan."

Muzyk ferbynt

"Muzyk ferbynt en sa’n bân winskje ik de jeugd fan no ek ta," zegt Femke. Maar de Podiumavonden van weleer zijn er niet meer. "En sa kamen we op it idee om de Poadiumjûnen nij libben yn te blazen," zegt Jouke Douwe. "Doe oppere ik om te sjen oft we jongeren in poadium op de Admiraliteitsdagen biede kinne soene."

Voorzitter Rigtje Monsma van de Admiraliteitsdagen was meteen enthousiast; net als muzikaal leider Sjoek Nutma. Muziekschool Opus 3 bood aan om de organisatie en begeleiding van de deelnemers op zich te nemen. "Dielnimmers hoege dêrfoar gjin learling te wêzen fan de muzykskoalle," legt directeur Kees Dekker van Opus 3 uit.

"Wy wolle dielnimmers dy’t graach yn in groep meidwaan wolle, mar noch gjin groep hawwe, ek meiïnoar yn kontakt bringe," zegt organisator Elbrich de Poel van het Iepen Poadium. "En we organisearje in Bootcamp om de finalisten klear te stomen foar it spetterjend optreden by de Admiraliteitsdagen." En daarbij gaat het niet alleen om muziek, ook dansers en dansgroepen kunnen meedoen aan het Iepen Poadium.

Wedstrijdelement

Meedoen is bij het Iepen Poadium belangrijker dan winnen, maar er zit wel een wedstrijdelement in. Er kunnen maximaal 8 muziekacts en 4 dansacts meedoen aan de finale van het Iepen Poadium tijdens de Admiraliteitsdagen op zaterdag 9 september van 16.00 tot 17.30 uur op de Markt in Dokkum. Daarom worden er voorrondes gehouden op 6, 12 en 13 mei.

Tijdens de finale op 9 september wordt door een professionele jury ook een winnaar gekozen. De winnende act mag vervolgens nogmaals optreden op zondagmiddag 10 september op de Admiraliteitsdagen, maar dan op het grote podium op De Zijl.

Aanmelden

Dansers, zangers en muzikanten, meld jullie aan. Het kan nog tot vrijdag 21 april. Solo of in een groep, met moderne dans/muziek of meer klassiek, alles mag. Als er maar 'live' gezongen, gespeeld of gedanst wordt. En mocht één van de leden van jullie groep ouder zijn dan 21 jaar, dan doen we daar niet moeilijk over.

Meer informatie: www.admiraliteitsdagen.nl/open-podium/