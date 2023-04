Kruispunt Quatrebras weer open voor al het verkeer

wo 05 april 2023 14.10 uur

NOARDBURGUM - Kruispunt Quatrebras is weer open voor al het verkeer. Door de slechte weersverwachting van afgelopen weekend werd het asfalteren uitgesteld. Het kruispunt bleef daardoor een dag langer afgesloten. Maandag om 16.00 uur waren alle werkzaamheden afgerond.

Het kruispunt bij Quatrebras was toe aan een opknapbeurt. BAM Infra werkte het afgelopen halfjaar in opdracht van provincie Fryslân aan het kruispunt en pakte in het najaar van 2022 de zuidzijde aan. Begin 2023 volgden werkzaamheden aan de noordzijde. De inrichting is vergelijkbaar met de oude situatie. Wel is van de gelegenheid gebruikgemaakt om aanvullende maatregelen te treffen om het kruispunt op een aantal punten veiliger te maken.

De weg kreeg nieuwe middengeleiders en banden langs de weg. Door die banden lijkt de weg smaller en krijgt het kruispunt een uitstraling die past bij een buurtschap. De bushaltes zijn verplaatst en er is een extra fiets- en voetgangersoversteek aangelegd. De weg werd opnieuw geasfalteerd en er is een nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst. Het is niet langer mogelijk voor doorgaand verkeer om (op hoge snelheid) over de parallelweg te rijden. Gelijktijdig is een deel van de gemeentelijke riolering vervangen.

N355 Quatrebras – Twijzel

De aanpak van kruispunt Quatrebras is onderdeel van de plannen van de provincie om de N355 tussen Quatrebras en Twijzel veiliger te maken. Er wordt regelmatig (te) hard gereden op de N355 en een aantal kruispunten zijn onoverzichtelijk. De combinatie van deze factoren levert gevaarlijke situaties op. Het groot onderhoud aan de N355 tussen Noardburgum en Twijzel, in combinatie met de aanpak van de kom van Noardburgum, staat als volgende project op de planning.

