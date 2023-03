Audi zwaar beschadigd na botsing met losgeschoten kar

za 25 maart 2023 09.56 uur

GARYP - De bestuurder van een Audi kwam zaterdagochtend in botsing met een losgeschoten kar. Het ongeval vond even voor 9.00 uur plaats op de rondweg (N913) van Garyp.

Vlak na de rotonde met de Centrale As ging het mis. De kar schoot door onbekende oorzaak los van een andere auto. Door de botsing schoten alle airbags in de Audi uit. De andere bestuurder is later teruggereden.

Er raakte bij het ongeval niemand gewond. De politie kwam ter plaatse om de zaak met de betrokkenen af te handelen. Er was op dat moment één rijstrook beschikbaar voor het verkeer.

