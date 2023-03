Met jouw kennis over sport kun je geld verdienen

wo 15 maart 2023 21.56 uur

DOKKUM - Ben je een echte sportnerd en weet jij alles over de sport die je volgt? Dan wist je misschien niet dat je ook geld kunt verdienen met deze kennis. Verschillende andere sportkenners zijn je voorgegaan met succesvolle manieren om van hun hobby hun beroep te maken of in elk geval leuk bij te verdienen door kennis van een bepaalde sport in te zetten. Lees snel verder om een aantal van deze manieren te ontdekken in dit artikel.

Word blogger of journalist

Als je zelf een sport op de voet volgt, weet je als geen ander hoe belangrijk het volgen van het nieuws rondom de sport is. Maar wat als je niet de lezer, maar de schrijver wordt? Er zijn ontzettend veel website waar de makers staan te springen om ervaren schrijvers. Niet alle websites geven betaald werk, maar als ze veel gelezen worden, kun je er als schrijver ook echt geld voor je artikelen krijgen.

Je kunt ook besluiten om zelf te gaan bloggen of vloggen over de sport waar je zoveel over weet. Neem je fans mee in de wereld van jouw kennis en laat daarmee je website of je vlog aantrekkelijk worden voor sponsors en adverteerders. Op die manier kun je met jouw kennis van een bepaalde sport geld verdienen.

Gebruik je kennis om te wedden op sport

Je kunt sinds 2021 je kennis van sport ook gebruiken door te wedden bij Nederlandse bookmakers. Wedden op sport is namelijk meer dan allen op goed geluk raden wie er gaat winnen. Je moet kennis hebben over de sport om te weten welke teams kans maken om te winnen en welke niet.

Stel dat je wilt wedden op een duel in Eredivisie, dan is het natuurlijk goed om kennis te hebben van de teams op het veld. Hoe meer je weet over de teams, hoe beter je kunt inschatten wie er gaat winnen. En dat kan ver gaan.

Misschien is de spits van een bepaald team geblesseerd of is een andere sterkhouder verwikkeld in een privé-affaire, waardoor je verwacht dat deze speler slecht zal presteren. Sport is afhankelijk van ontzettend veel factoren die alleen de echte kenners weten.

Verkoop sportspullen

Fans van een bepaalde sport zijn niet alleen bezig met de sport zelf, maar ook met alles wat zich buiten de wedstrijden om afspeelt. Sportattributen zoals sportshirts, voetbalplaatjes en zelfs door de sporters zelf gesigneerde of gebruikte spullen zijn geld waard.

Je kunt je als kenner in deze wereld storten en op zoek gaan naar unieke spullen waar fans van een bepaalde sporter of een bepaald team veel geld voor neer zullen leggen. Probeer deze spullen goedkoop op de kop te tikken en door te verkopen via een online marktplaats. Je kunt bij dit soort spullen denken aan een bal die werd gebruikt op een bepaald toernooi of een ander interessant verzamelobject.

Investeer in beursgenoteerde sportteams

Je kunt kennis van sport naar een nog dieper niveau tillen door je kennis van teams om te zetten in handelen op de beurs. Er zijn tal van sportteams die als bedrijf aan de beurs genoteerd zijn, zoals Manchester United of Ajax.

Als hij veel kennis hebt over de teams, geen vertrouwen hebt in de spelers die zijn aangekocht door een bepaald team of verwacht dat de nieuwe directie juist een goede koers uitstippelt, kunt je deze kennis omzetten door op de beurs te handelen.

Je hoeft niet altijd de aandelen echt in bezit te hebben om te handelen op de beurs. Je kunt via verschillende handelsapps ook indirect op aandelen handelen.

Maak foto’s of video’s van sport

Als je niet alleen kennis hebt over sport, maar ook creatief bent met een camera, kun je unieke sportcontent maken, zoals video’s of foto’s van sporten om die te verkopen op het internet of aan (lokale) kranten. Je verdient bijvoorbeeld ook geld door je video’s te vertonen op TikTok en er zo fans mee aan te trekken die een donatie geven aan je kanaal.

Word coach of assistent van een amateurclub

Niet elke coach van een voetbalteam verdient geld, maar ook in het Nederlandse amateurvoetbal kun je geld verdienen als voetbalcoach. Als jij denkt dat je verstand hebt van het spelletje kun je je misschien via je lokale voetbalvereniging omhoogwerken als coach van een voetbalclub waar je premies verdient als je een wedstrijd wint.