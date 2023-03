Koel blijven op reis: kies de juiste koelbox!

do 09 maart 2023 15.44 uur

DRACHTEN - Of je nu een lange reis voor de boeg hebt, een dagje naar het strand gaat of drie weken in een tent gaat kamperen, een verfrissend drankje tijdens je vakantie is altijd een goed idee. Zowel koude dranken als voedsel blijven langer goed als je het op de juiste temperatuur bewaart. Maar wat is de beste manier om je eten en drinken koud te houden? En welke koelbox is het handigst voor op de camping? In dit artikel vind je aanbevelingen voor koelboxen voor elk type vakantie.

Koelboxen: welke soorten zijn er?

Voordat we naar de verschillende koel situaties kijken, is het goed om te weten dat koelboxen grofweg in vier verschillende soorten kunnen worden ingedeeld: de absorptie koelbox, de compressor elektrische koelbox, de thermo-elektrische koelbox en de passieve koelbox. Een tussenvorm is de hybride koelbox. Welke koelbox het beste is voor op de camping hangt af van uw eisen. Wilt u een koelbox die werkt op een stroomvoorziening of een die niet aangesloten hoeft te worden? Is het belangrijk dat de koelbox stil is? En wat bent u bereid ervoor te betalen? Want er zijn zowel goedkope koelboxen als duurdere modellen.

Een koelbox voor onderweg

Als je op vakantie gaat en een lange reis voor de boeg hebt, is het fijn om je eigen eten mee te nemen. Je zou kunnen kiezen voor een passieve koelbox, maar een auto koelbox biedt meer voordelen. Dit type bestaat in een compressie variant of een absorptie variant. Door de 12-volt aansluiting kun je deze koelbox in het (sigaretten)stopcontact van je auto steken. Koelelementen zijn niet nodig, waardoor je meer ruimte in je koelbox hebt voor eten en drinken. De meeste autokoelboxen hebben ook een standaard stekker, zodat je hem ook in je tent kunt gebruiken.

Een koelbox voor een dagje uit

Op vakantie ga je misschien graag een dagje naar het strand of elders, bijvoorbeeld naar een pretpark. Het meenemen van een zware, elektrische koelbox is in dit geval niet praktisch en een passieve koelbox volstaat. Een andere mogelijkheid is een koelrugzak of koeltas. In beide gevallen zijn koelelementen nodig om eten en drinken koel te houden. De voordelen van zowel de passieve koelbox als de koeltas zijn dat zij gedurende een kortere periode voldoende koeling bieden en aanzienlijk minder zwaar zijn.

Koeltip 1: Het is handig om bevroren dranken, met name water, mee te nemen in de koeltas. Broodjes kun je van tevoren beboteren, in de vriezer leggen en bevroren meenemen. De broodjes ontdooien naarmate de dag vordert en u kunt genieten van een verse lunch!

Een koelbox voor in de tent of vouwwagen

Als u met een tent of vouwwagen reist, kunt u kiezen voor een passieve koelbox met koelelementen. Eentje die op elektriciteit werkt is nog beter. Je hebt dan twee opties: een absorptie koelbox of een compressor koelbox. Gaat u naar een camping in een warm land, dan kunt u het beste kiezen voor een compressor koelbox, ook al maakt deze meer lawaai. Dit type koelbox is ook noodzakelijk in een tent, waar de temperatuur meer dan dertig graden kan bereiken. Voor een camping op een vakantiebestemming die minder heet is, is een absorptie koelbox echter prima.