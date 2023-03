Hier kun je de Formule 1 (gratis) live kijken in 2023

za 04 maart 2023 09.00 uur

DOKKUM - De eerste Formule 1-race van dit jaar staat op het punt om te beginnen. Zondag 5 maart om 16:00 is het zover met de GP van Bahrein.

Wil jij deze race, maar ook alle andere Grand Prixs live bekijken? Dan hebben we goed nieuws.

Er is namelijk een slimme truc waarmee je bijna gratis naar de F1 kunt kijken.

Wat heb je nodig?

Je hebt hiervoor twee dingen nodig:

Een Virtual Private Network (VPN) Een geschikte livestream

Eerst de VPN, want die zorgt ervoor dat jouw verbinding wordt versleuteld en dat je een IP-adres krijgt van een ander land. Dit heb je nodig om toegang te krijgen tot de livestream (punt 2).

Je download en installeert een VPN eenvoudig op je laptop, tablet of smartphone. Voor het beste resultaat kies je een VPN die in deze top 3 staat.

Er zijn overigens ook gratis VPN’s, maar die hebben meestal niet de juiste servers om de streams goed te laten werken. Daarom kies je bij voorkeur voor een betaalde variant.

Hoe werkt het?

Door verbinding te maken met een VPN krijg je toegang tot een officiële livestream. Vanuit Nederland zijn deze streams namelijk niet toegankelijk, omdat je een IP-adres uit Nederland hebt.

Maar met de VPN verander je dus jouw (virtuele) locatie en krijg je in één klik toegang tot een tv-kanaal in het buitenland, bijvoorbeeld in Oostenrijk, Zwitserland of Oostenrijk. In deze landen is de F1-uitzending namelijk voor alle inwoners toegankelijk.

Het voordeel is dat deze buitenlandse streams stabiel zijn en van hoge kwaliteit. Niet alleen de race, maar ook de kwalificatie en trainingen worden uitgezonden. Het nadeel is dat het commentaar vaak in het Duits is. Hiervoor is een simpele oplossing, want via GrandPrixRadio.nl (luister je gratis naar live Nederlands commentaar van Olav Mol en Jack Plooij.

Stappenplan

Op VPN.nl staat dit stappenplan waarin precies wordt uitgelegd hoe alles werkt en welke livestreams het beste werken.