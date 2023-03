Dit is waarom je geen Amerikaans roulette moet spelen

do 23 februari 2023 10.07 uur

DRACHTEN - Roulette is een populair spel in casino's en tegenwoordig kun je dit ook online spelen en er geld mee winnen. Online casino's zijn namelijk sinds oktober 2021 legaal geworden in Nederland, dus wordt is het heel makkelijk om thuis ook eens een gokje te wagen.

Wie zich verdiept in roulette, komt erachter dat er diverse varianten op dit spel zijn. Amerikaans roulette en Europees roulette zijn de bekendste versies van roulette. Wat het verschil tussen beide spellen is en waarom je beter geen Amerikaans roulette kunt spelen, lees je hier!

Wat is het verschil tussen Amerikaans en Europees roulette?

Het grootste verschil tussen de Amerikaans en Europese roulette spellen is de winkans. Om dit verschil duidelijk te maken, leggen we eerst uit hoe roulette elkaar zit.

Het principe van een roulette spel

Bij roulette (of dit nu de Amerikaanse of Europese variant is) gooi je een balletje in een van de vakjes van een draaiende cilinder. Deze vakjes hebben allemaal een nummer van 0 tot en met 36. Jij kunt als speler gokken op welk vakje het balletje valt en je hebt daar verschillende inzetmogelijkheden voor. Zo kun je bijvoorbeeld inzetten op het nummer zelf, maar ook op kleur (zwart of rood).

Waarom is de winkans groter bij Europees roulette?

Bij Amerikaans roulette is de indeling van het cilinder anders: het heeft namelijk ook twee nullen (0), terwijl de Europese variant slechts één nul heeft. De nul heeft een groene kleur, terwijl de overige getallen zwart of rood zijn. Je kunt niet op het cijfer nul inzetten. Dit betekent dat het online casino bij Amerikaans roulette meer kans heeft om zelf winst te maken, omdat er twee vakjes zijn waarbij de spelers sowieso niets kunnen winnen.

Als je dit statistisch uitrekent, dan heeft het casino bij Amerikaans roulette een kans van 5,26% dat de uitkomst volledig in het voordeel is van het casino. Bij Europees roulette is de kans 2,7%.

Kwestie van kansberekening

Zoals met vrijwel alle casino spellen het geval is, is het een kwestie van statistiek. De kans dat een balletje op een nummer valt (ook wel plein genoemd) bij Europees roulette is 1 op 37 (36 nummers plus één keer 0). Dit komt dus neer op 2,7%. Bij Amerikaans roulette is de kans op plein 2,63% (36 plus twee keer 0). Klein verschil, maar je merkt het wel als het casino gaat uitbetalen als je hebt ingezet op een zogeheten plein-straight up.

Bij Europees roulette krijg je namelijk 35 keer je inzet terug, plus daarbovenop nog je eigen inleg. In totaal krijg je dus 36 keer je inleg terug en dit geeft de bank een voordeel van 2,7% ten opzichte van de speler.

Bij Amerikaans roulette krijg je ook 35 keer je inzet uitbetaald, plus je eigen inleg (dus ook 36 maal je inleg in totaal). Echter zijn er 38 vakjes, waardoor het casino een voordeel heeft van 5,26% (namelijk 2/38ste).

Wil je dus je eigen kans op winnen vergroten, dan kun je beter Europees roulette spelen. Je kansen zijn dan wat groter als je bijvoorbeeld op kleur gokt, maar ook als je inzet op een enkel getal of op meerdere getallen.