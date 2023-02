Mensen blijven onverminderd veel aan hun huis verbouwen

do 16 februari 2023 16.39 uur

DRACHTEN - De huizenmarkt is de afgelopen tijd flink afgekoeld. Waar huizen vorig jaar binnen een paar dagen werden verkocht, is het nu soms zoeken naar kopers. Het kopen van een woning is momenteel door de nog hoge huizenprijzen en een hoger wordende hypotheekrente niet altijd de aantrekkelijkste optie. Geen wonder dus dat mensen kijken naar andere oplossingen om aan hun woonwensen te voldoen. Het aantal verbouwingen is hierdoor onverminderd hoog.

Extra ruimte

De belangrijkste reden voor mensen om te gaan verbouwen is het creëren van extra ruimte. Soms is het nodig om een extra slaapkamer te kunnen maken, of is er de behoefte om in de woonkamer meer leefruimte te creëren. In sommige gevallen zijn daarvoor forse ingrepen nodig, zoals een uitbouw of het aanpassen van (draag)muren binnen in de woning. In andere gevallen zijn er simpeler manieren om meer ruimte te maken. Op een zolderkamer kan een dakkapel bijvoorbeeld al wonderen doen. Door een muurtje uit te breken kun je van twee kleine slaapkamers een grote maken. In de woonkamer kan het toevoegen van een erker net een extra ruimtelijk effect hebben. Dit toont aan dat verbouwingen niet altijd groot hoeven te zijn om effectief te zijn.

Meer comfort

Niet alleen het creëren van extra ruimte is een reden om te verbouwen. Voor sommige mensen is het vooral een manier om extra comfort in de woning te creëren. Extra comfort kan ontstaan door kleine ingrepen. Zo kun je al veel doen op het gebied van de inrichting van de woning. Kijk bijvoorbeeld naar slimme oplossingen, zoals een renovatie van de trap. Op https://homingxl.nl vind je hiervoor volop inspiratie. Kies bijvoorbeeld voor sterk pvc, dat ook nog eens heel gemakkelijk schoon te houden is, in plaats van tapijt waar vuil zich al snel aan hecht. Of bouw een serre aan, zodat je de woonkamer of keuken vergroot en tegelijkertijd buiten naar binnen haalt. Ook badkamerverbouwingen zijn populair als het gaat om maatregelen die het comfort verhogen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je behoefte hebt aan een luxe ligbad, terwijl je nu alleen een douche hebt.

Verhoging waarde woning

Verbouwingen worden vaak uitgevoerd om het woongenot van de huidige bewoners te verhogen. Toch wordt daarbij ook vaak gedacht aan eventuele verkoop in de toekomst. Is dat een extra reden om te gaan verbouwen? Dan is het belangrijk om te bekijken welke aanpassingen werkelijk waarde toevoegen. De beste manier om je woning in waarde te laten toenemen is het toevoegen van extra ruimte. Dit kan dus simpel, met een dakkapel, maar over het algemeen geldt: hoe meer vierkante meter, hoe groter de waarde. Een uitbouw kan dus ook zeker de moeite waard zijn als je extra waarde wilt creëren. Ook het verbouwen van de badkamer kan dit effect hebben. Wel is het daarbij aan te om de nieuwe badkamer qua inrichting en stijl neutraal te houden. Zo kunnen eventuele nieuwe bewoners de badkamer vrij gemakkelijk aan hun eigen wensen aanpassen.

Extra isolatie

In de afgelopen periode is er een belangrijke extra reden gekomen om te verbouwen: het verlagen van de energierekening. Door je woning te verduurzamen verbruik je minder gas en elektriciteit en dat is in deze tijd extra fijn voor je portemonnee. Om die reden laten steeds meer mensen zonnepanelen leggen. Wil je aan de slag met het verduurzamen van je woning? Dan is extra isolatie een goede eerste stap. Hoe minder energie er verloren gaat, hoe voordeliger je woont. Kijk bijvoorbeeld op vloer- of spouwmuurisolatie mogelijk is, of vervang je oude ramen voor HR+++ glas. Het isoleren van je woning heeft ook een positief effect op je energielabel en maakt hierdoor je woning aantrekkelijker voor potentiële kopers.

Veel verbouwingen

Wanneer je kijkt naar bovenstaande redenen om te verbouwen is het logisch dat verbouwen onverminderd populair blijft. De huizenmarkt lijkt nog niet afgekoeld te zijn, dus de verwachting is dat ook de komende tijd nog veel verbouwingen plaats zullen vinden. Heb je zelf ook plannen? Dan is het raadzaam om eerst goed in kaart te brengen wat jouw redenen zijn om te gaan verbouwen. Zo kun je op zoek naar de bouwoplossing die het beste past bij jouw situatie.