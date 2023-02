Relatiegeschenken in 2023: dit zijn de trends

do 16 februari 2023 16.33 uur

LEEUWARDEN - Een nieuw jaar met nieuwe kansen om je bedrijf in de kijker te zetten. Of je nu een startende of jarenlang gevestigde ondernemer in Friesland bent: het blijft belangrijk om relaties te onderhouden en te versterken. En dat geldt ook voor je naamsbekendheid. Dat is ook de reden dat veel bedrijven aandacht schenken aan het geven van relatiegeschenken, die een bijdrage leveren aan beide doelen. Maar wat geef je dan?

Het bedrijf Pinkcube is inmiddels 14 jaar actief in de branche en weet daardoor heel goed wat werkt en wat de trends zijn op het gebied van relatiegeschenken. Ze hebben de belangrijkste trends voor 2023 op een rij gezet.

Trend 1: ontspannen thuiswerken

Door de coronacrisis zijn steeds meer mensen thuis gaan werken. Veel bedrijven zien hier de voordelen van in en daardoor is het thuiswerken een blijvertje geworden. Tijdens de staking van het openbaar vervoer is thuiswerken een goed alternatief. Binnen dit thema kunnen relatiegeschenken een substantiële bijdrage leveren. Denk bijvoorbeeld aan een thuiswerkpakket met kantoorbenodigdheden zoals een agenda, pennenhouder, notitieboek of een muismat. Maar je kunt ook denken aan niet-werk gerelateerde geschenken om te zorgen voor meer ontspanning na het werken, zoals eten en drinken, een leuke set voor in de badkamer of een kit voor een eigen moestuin.

Trend 2: mobiel werken makkelijker maken

In aanvulling op de vorige trend, reizen steeds meer medewerkers op en neer van kantoor naar huis of een andere locatie om te werken. Hierdoor is mobiliteit een steeds belangrijkere factor. Bedrijven kunnen hierop inhaken door het juiste materiaal mee te geven. Laat bijvoorbeeld tassen bedrukken met je logo voor het meenemen van de laptop. Dit is niet alleen praktisch, maar zorgt er ook voor dat je logo mee op reis gaat en door meer mensen gezien wordt. Denk verder aan relatiegeschenken zoals een laptopstandaard, koptelefoon, powerbank of reisadapter.

Trend 3: bijdrage leveren aan duurzaamheid

Dit is geen nieuwe trend, maar wel een trend die steeds belangrijker wordt. Volgens onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam, Tilburg University en Universiteit Maastricht in het kader van de SDG barometer, zeggen de meeste bedrijven ook meer aandacht te hebben voor duurzaamheid. Er komen ook steeds meer duurzame relatiegeschenken op de markt. Dit zijn relatiegeschenken die ofwel op een duurzame manier geproduceerd worden ofwel gemaakt zijn van milieuvriendelijke materialen. Denk aan promo gifts gemaakt van bamboe, kurk of gerecyclede PET-flessen (rPET). Maar ook energiebesparende producten worden steeds populairder zoals powerbanks op zonne-energie of een solar rugzak.

Trend 4: aandacht richten op gezondheid en wellness

De vierde en laatste trend richt zich op gezondheid en wellness, wat ook door de coronacrisis steeds meer aandacht gekregen heeft. Relatiegeschenken die hierop inspelen zijn bijvoorbeeld bedrukte drinkflessen, sportbenodigdheden, yogamatten, stressballetjes of aroma diffusers. Als je logo hierop staat, geef je meteen een sportief en ontspannen signaal af aan de ontvangers.

Met behulp van de bovenstaande trends weet je in ieder geval wat dit jaar belangrijk is als het gaat om relatiegeschenken. Pinkcube geeft daarbij mee dat het belangrijk is om te kijken welke relatiegeschenken het beste passen bij de ontvangers én bij de aard van je bedrijf. Doe er je voordeel mee en gebruik het als input voor het opstellen van je marketingplan.