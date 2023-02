2500 euro voor gouden tip die leidt naar inbrekers

wo 08 februari 2023 10.00 uur

HAULERWIJK - Er ligt 2500 euro klaar voor de tip die leidt naar twee inbrekers die donderdag op vrijdag inbraken in Haulerwijk. In totaal werd er die nacht bij drie bedrijven aan de Turfsteker ingebroken. Onder andere bij De Groot Kozijnen, waar onder andere een nieuwe laser, kettinglier en slijpschijven werden gestolen.

Herman de Groot, van De Groot Kozijnen, heeft het tipgeld van 2500 euro beschikbaar gesteld. "Voor de gene die de de gouden tip levert waardoor we zeker weten wie de dader is staat €2500 klaar om over te maken!!!", zo schrijft hij op Facebook. Hij roept iedereen die meer weet, camerabeelden heeft of ziet dat het gestolen gereedschap aangeboden wordt op zich te melden.

De inbrekers hebben ook veel schade aangericht bij Bouwbedrijf Hummel, waar uiteindelijk een trilnaald is weggenomen. Bij Machandel is voor zover bekend alleen braakschade aan het pand. Alle drie de panden zijn gevestigd aan de Turfsteker in Haulerwijk.

"We schatten ze rond 20 jaar (kan anders zijn). Mocht er iemand ook maar iets van informatie hebben dan graag melden op 0621818266" zo schrijft De Groot ten slotte nog op Facebook.