Vlaggen, spandoeken en zwaailichten niet langer toegestaan op viaduct A7

ma 06 februari 2023 18.45 uur

MARUM - Vlaggen, spandoeken en andere vormen van signaal-verlichting op het viaduct boven de A7 zijn niet langer toegestaan. Dat heeft burgemeester Ard van der Tuuk besloten. Het verbod geldt niet alleen voor het viaduct aan de Postdijk bij Marum, maar ook voor de andere viaducten in de gemeente Westerkwartier.

Met name in de weekenden en in de namiddag en avonduren door de week staan personen op het viaduct, welke demonstreren tegen overheidsbeleid. Tijdens de demonstraties wordt gebruik gemaakt van onder meer vlaggen en spandoeken. Ook staat er regelmatig een tractor met zwaailicht.

Auto's remmen regelmatig af

De locatie is met name gekozen om de aandacht te trekken van het snel rijdende verkeer op de A7. De betogingen hebben effect op het verkeer op de autosnelweg, waarbij het regelmatig voorkomt dat auto’s gaan afremmen. Dit vergroot de kans op ongelukken. Ook is er het risico dat een vlag of een spandoek losraakt en in het verkeer terecht komt met mogelijk een ongeluk tot gevolg.

Het effect op het verkeer heeft tot zorgen geleid bij Rijkswaterstaat en bij de politie. Zij hebben de burgemeester verzocht om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te herstellen.