Enthousiaste schoonmaker 'doet' brandweer uitrukken

do 02 februari 2023 21.09 uur

SURHUISTERVEEN - Een iets te fanatieke schoonmaker zorgde er donderdag voor dat de brandweer van Surhuisterveen moest uitrukken. Uiteindelijk bleek er allemaal niets aan de hand.

De brandweerlieden kregen om 17.09 uur de melding. Er was sprake van een mogelijke brand in een gebouw aan de Lauwersweg in het dorp. De melder had een vreemde lucht geroken.

Nadat de brandweer ter plaatse was gekomen, werd tijdens de verkenning al snel duidelijk dat er sprake was van een hele sterke geur. "Volgens onze neuzen geen brandgeur." aldus de plaatselijke brandweer.

En dat klopte. Er bleek een schoonmaker iets te fanatiek te zijn geweest met een onverdund ontsmettingsmiddel. Dit veroorzaakte de indringende geur. De brandweer kon daarop terugkeren naar de kazerne.