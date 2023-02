Uitvaart verzekeren in Friesland

di 31 januari 2023 10.50 uur

DRACHTEN - Het is niet eenvoudig om een exacte inschatting te maken met betrekking tot de kosten van een uitvaart. De kosten van een uitvaart kunnen namelijk variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de keuze voor een begrafenis of crematie, de locatie van de uitvaart en de gekozen diensten en opties. Een indicatie voor de kosten van een uitvaart in Friesland is tussen de 7.000 en 10.000 euro, maar dit bedrag kan hoger of lager zijn afhankelijk van de keuzes die je maakt.

Het is belangrijk om voor jezelf duidelijk te hebben wat je wensen zijn en hoeveel je hier maximaal voor wilt uitgeven. Je kunt ook een gesprek aangaan met een uitvaartondernemer in Friesland om te bespreken wat de kosten zijn voor de uitvaart die je in gedachten hebt, zodat je een goed beeld hebt van de mogelijkheden en de kosten.

Enkele bekende verzekeraars

Er zijn verschillende bekende uitvaartverzekeraars, waaronder:

DELA: grootste uitvaartverzekeraar van Nederland, heeft onlangs Yarden overgenomen.

Ardanta: onderdeel van ASR verzekeringen, heeft veel kleine uitvaartverzekeraars overgenomen.

Monuta: is in het bezit van eigen uitvaartcentra en begraafplaatsen (net zoals DELA).

Lifetri: heeft Klaverblad verzekeringen overgenomen en is daardoor ineens fors gegroeid in de verzekeringenmarkt.

DLE (De Laatste Eer): DLE is een regionale uitvaartverzekeraar- en onderneming in het noorden van het land, actief in de provincies Friesland, Overijssel en Drenthe.

Dit zijn enkele voorbeelden, er zijn nog veel meer uitvaartverzekeraars in Nederland. Het is aan te raden om verschillende verzekeraars te vergelijken en een gesprek aan te gaan met een uitvaartverzekeraar om te bepalen wat de beste optie is voor jouw specifieke situatie.

Aandachtspunten bij het kiezen van een uitvaartverzekering

Er zijn verschillende zaken waar je op moet letten bij het kiezen van een uitvaartverzekering. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten:

Dekking: Zorg dat je weet wat er precies verzekerd is, bijvoorbeeld welke kosten zijn gedekt en of er een bepaalde limiet is op de verzekerde som.

Premie: Vergelijk de premies van verschillende verzekeraars en kies een verzekering die binnen jouw budget past.

Duur: Overweeg of je een tijdelijke of levenslange verzekering wilt.

Voorwaarden: Lees de voorwaarden van de verzekering goed door om te weten wat wel en niet verzekerd is en onder welke voorwaarden een uitkering wordt gedaan.

Aanvullende dekkingen: Sommige verzekeraars bieden aanvullende dekkingen zoals een nabestaandenpensioen of een regeling voor een waardevolle herinnering.

Kosten voor de uitvaart: Sommige verzekeraars bieden een vergoeding voor de kosten van een uitvaart, maar anderen bieden enkel de uitkering van een geldbedrag.

Is een uitvaartverzekering wel noodzakelijk?

Een uitvaartverzekering is niet noodzakelijk, maar het kan wel een verstandige keuze zijn. Als je beschikt over spaargeld of een andere vorm van vermogen, dan kun je dat gebruiken om de kosten van een uitvaart te dekken.

Het is aan te raden om je persoonlijke situatie in overweging te nemen bij het maken van een beslissing over een uitvaartverzekering. Als je geen spaargeld of vermogen hebt, of als je je zorgen maakt over de financiële last voor jouw nabestaanden, dan kan een uitvaartverzekering een verstandige keuze zijn.

Houd er wel rekening mee dat het afsluiten van een uitvaartverzekering vaak slechts mogelijk is tot een bepaalde leeftijd en dat de premie kan stijgen naarmate je ouder wordt. Bekijk hier meer informatie over: Wat kost een uitvaartverzekering