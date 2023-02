Bingo in een online casino spelen? Zo doe je dat!

zo 29 januari 2023 10.09 uur

DRACHTEN - Online casino's opereren sinds oktober 2021 in Nederland volledig legaal. Dit betekent dat het aanbod goksites in het afgelopen jaar flink is toegenomen. Een populair online casino spel is bingo. Waarschijnlijk ben jij wel bekend met dit spel en heb je het ook al eens offline gespeeld. Ben je echter wel benieuwd hoe bingo spelen in een online casino in zijn werk gaat? Lees dan snel verder, want hieronder vertellen we alles wat je moet weten over online bingo spelen!

Hoe gaat online bingo in zijn werk?

Het principe van bingo is simpel: je koopt een kaart met cijfers erop. Vervolgens worden er balletjes getrokken waar ook cijfers op staan. Correspondeert het cijfer op het getrokken balletje met een cijfer dat op jouw kaart staat? Dan mag je dat afvinken. Heb je als eerste een rij (horizontaal of verticaal) met getrokken cijfers bij elkaar? Dan heb je bingo en win je een prijs. Ook als je je hele kaart vol hebt, is er bingo en kun je iets winnen. De prijs bij een volle kaart is vaak groter dan bij een volle rij.

Bij een online bingo wordt de score automatisch bijgehouden. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je misschien een cijfer mist. Daarnaast zijn er vaak verschillende rondes bij een online bingo. Ook kan het zijn dat er bij sommige online bingo varianten je niet een rij vol moet hebben, maar bepaalde patronen moet vol spelen op je kaart. Zijn er meerdere spelers die tegelijkertijd bingo hebben, dan wordt de prijs (het geldbedrag dus) verdeeld onder de winnaars. Tevens is het goed om te weten dat je bij online bingo niet altijd direct tegen andere deelnemers speelt, maar tegen casino software. Kies je voor een live casino, dan zijn er wel andere spelers met wie je tegelijk speelt. Vaak zit hier ook een chatfunctie bij en kun je gezellig kletsen met andere mensen.

De voordelen en nadelen van online bingo

Het voordeel van online bingo is dat je het thuis op de bank kunt spelen. Dit kan tegelijkertijd ook weer een nadeel zijn. Je hebt dan namelijk geen echte sociale contacten zoals je dat bijvoorbeeld in een buurthuis tijdens een bingo-avondje zou hebben. Echter hebben live casino's met bingo dus wel een chatroom waar je met andere deelnemers kunt chatten.

Veilig online bingo spelen doe je zo

Aangezien je in een casino online geld betaalt om mee te spelen en je ook geld kunt winnen, staat veiligheid voorop. Sinds de legalisering van online casino's in Nederland is de veiligheid gelukkig een stuk verbeterd. Zo voldoen de goksites aan strenge eisen om aan een vergunning te komen en wordt de wet- en regelgeving om spelers te beschermen ook gehandhaafd. Legale goksites zijn verplicht om een betrouwbare online omgeving te creëren waar je privacy en gegevens goed beveiligd zijn. En wil je geld storten op je account om een bingo kaart te kopen, dan doe je dit bijvoorbeeld via iDEAL. Er worden dus altijd veilige betaalmethodes aangeboden.