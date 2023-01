Vijf bijzaken die de leukste bijzaak nóg leuker maken

za 21 januari 2023 15.34 uur

DRACHTEN - "Voetbal is de leukste bijzaak van het leven", aldus icoon der vaderlandse sportjournalistiek Kees Jansma. Daarmee bedoelt hij het spelletje zelf, maar waarschijnlijk ook de vele randzaken of zo je wilt bij-bijzaken. Aspecten die van de voetballerij een vermakelijk rariteitenkabinet maken. Vijf voorbeelden.

Wedden op wedstrijden en uiteenlopende statistieken

De welbekende, ouderwetse 1x2-weddenschap bestaat al lange tijd. Sinds kort is het echter mogelijk om ook op legale wijze online in te zetten op de meest uiteenlopende gebeurtenissen tijdens wedstrijden. Op voetbalgokken.nl is meer te lezen over het wedden op aantallen corners, penalty's, gele en rode kaarten en nog meer. Dat was niet mogelijk, of in elk geval niet zo makkelijk, met een formuliertje bij je sigarenboer.

Het mediacircus

Naast Kees Jansma zijn er alleen al in Nederland talloze media dagelijks in de weer met voetbal. Het wachten is op een voetbaldagblad met de Eredivisie als hoofdonderwerp, naar het voorbeeld van de bekende roze Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. Maar wellicht is de doelgroep in Nederland te klein. Online zijn er wel veel kanalen die de dagelijkse gang van zaken rondom onze Mickey Mouse-competitie bijhouden: volg sporttribune.nl om op de hoogte blijven.

Voetbalpraat (op tv of bij de kopieermachine)

Rondo, De Eretribune, Veronica Offside, er wordt eindeloos voor- en nabeschouwd en het liefst gaat het dan over subonderwerpen zoals een steenmarter die over het veld rent, een grensrechter die onderuit gaat, een mot op het hoofd van Cristiano Ronaldo in een EK-finale of de capriolen van het publiek. Het genre voetbalhumor is onderhevig aan vernieuwing, maar oude anekdotes gaan er nog altijd in als koek. Op kantoor, in de werkplaats of in het buurtcafé gaan die gesprekken gewoon door. Wat hebben de fans hun wekelijkse voetbalanalyses bij de kopieermachine gemist tijdens de lockdowns.

De sociale media van de spelers

Dat sociale media narcisme in de hand werken, wordt andemaal bewezen door voetballers: ze poseren aan de lopende band met horloges en auto's en vanaf vakantiebestemmingen die voor gewone stervelingen onbetaalbaar zijn. Toch worden ze massaal bekeken en gewaardeerd. Een speler die op Twitter precies de juiste toon hanteert is Zlatan Ibrahimović. Zijn gespeelde arrogantie is zó over the top dat zelfs de ergste zuurpruim erom kan lachen. De meeste volgers zien er echter juist subtiele zelfspot en relativeringsvermogen in.

Voetbalboeken die zelden over voetbal gaan

Gijp en Kieft, geschreven door Michel van Egmond, zijn de bekendste Nederlandse voetbalboeken. Kees Jansma schreef de autobiografie Kees die een kijkje geeft achter de schermen der voetbaljournalistiek. Een ander voorbeeld hiervan is El Sierd, over commentator/clown/culinair analist Sierd de Vos. In Bas Nijhuis: niet zeiken, voetballen! duikt de lezer in de handel en wandel van de populaire Eredivisie-arbiter. De gebundelde columns van Nico Dijkshoorn zijn een aanrader, de voormalige huisdichter van De Wereld Draait Door, schrijft pagina's vol over een gescheurde cornervlag of een Tefal-pan. Het voetbalboek is in trek - de zoveelste reden dat de sport al jaren de voetballerij heet: het is een rariteitenkabinet, een wereld op zich waarin de bal slechts zelden echt rolt.