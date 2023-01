Auto eindigt op de kop in de sloot bij Tytsjerk

vr 20 januari 2023 21.38 uur

TYTSJERK - Een automobilist is vrijdagavond op de kop in de sloot beland langs het Alddiel bij Tytsjerk. Omstanders hebben de bestuurder geholpen om uit het voertuig te komen. De man stond met een nat pak in de berm toen de politie arriveerde.

Het ongeval vond omstreeks 20.50 uur plaats en er werd gelijk groot alarm geslagen. Naast de politie en ambulance kwamen de brandweer van Gytsjerk, de duikers van Leeuwarden en het Oppervlakte Reddingsteam van Burgum met spoed ter plaatse.

Al snel was duidelijk dat alles reuze meeviel. De bestuurder is onderzocht in de ambulance. De eigenaar van de auto zal zaterdag zijn voertuig zelf bergen.

