Hier vind je de laagste energieprijzen in 2023 (boven het prijsplafond)

di 10 januari 2023 14.38 uur

DRACHTEN - Begin januari is het prijsplafond voor energie in werking getreden. Huishoudens betalen dan tot een verbruik van 2.900 kilowattuur nog maar 40 eurocent per kWh elektriciteit. Voor gas ligt de grens op 1.200 kuub tegen een tarief van 1,45 euro per m3.

In de praktijk komt ongeveer de helft van de Nederlanders alsnog boven dit verbruik uit, waardoor zij het hogere tarief betalen in hun energiecontract. Voor deze groep is het zeer aantrekkelijk om over te stappen van energiebedrijf.

Maar bij welke leverancier moet je zijn voor laagste energieprijzen?

Goedkoopste voor stroom

Uit een recente rondgang van Energievergelijk.nl, blijkt dat de onderstaande energieleveranciers de laagste variabele stroomprijs rekenen:

BudgetEnergie: € 0,482 per kWh Engie: € 0,488 per kWh Vandebron: € 0,534 per kWh United Consumers: € 0,552 per kWh Delta: € 0,567 per kWh

Check de goedkoopste prijzen hier

Bij de grote energieleveranciers ligt het stroomtarief nog rond de 0,80 euro per kWh, dus er valt flink te besparen. Helemaal als jouw elektriciteitsverbruik ver boven de 2.900 van het prijsplafond uitkomt.

Goedkoopste voor gas

Ook voor gas zijn de tariefverschillen groot. Zo zitten onder meer Vattenfall en Essent nog boven de 3 euro per m3.

Bij de onderstaande energiebedrijven betaal je ruim een euro per kuub minder voor het stoken van gas:

BudgetEnergie: € 1,748 per m3 Engie: € 1,780 per m3 United Consumers: € 1,854 per m3 DGB Energie: € 1,954 per m3 Vandebron: € 2,050 per m3

Het verschil is in tarief is dus al snel meer dan 1 euro per kuub bij een overstap. Stel dat je in 2023 precies 500 kuub boven het prijsplafond zit. Dan bespaar je dus circa 500 euro. En dat alleen voor gas.

Nog scherper tarief met dynamisch contract

Je kunt mogelijk een nog lagere stroom- en gasprijs betalen door over te stappen naar een dynamisch contract.

Bij dit type energiebedrijf betaal je stroom en gas voor de inkoopprijs. Dat betekent dat je energietarieven iedere dag kunnen wijzigen. Voor stroom kan de prijs zelfs ieder uur verschillen. Je moet dan wel extra letten op wanneer de stroom goedkoop, zodat je daar je verbruik op afstemt.

Nu de gasprijs flink is gezakt, zijn de dynamische tarieven zeer voordelig.

De all-in prijs voor stroom ligt op het moment van schrijven zelfs rond de 0,30 euro per kWh, wat beneden het prijsplafond is voor stroom. Voor gas is dit circa 1,60 euro per m3. Een koopje!

Bekende voorbeelden van dynamische energieleveranciers zijn NextEnergy, Zonneplan, ANWB Energie en Frank Energie.

Je vindt deze leveranciers terug in de energievergelijker van 2023.