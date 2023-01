Nachtdravers stunten met de eend van Waddinxveen

31 december 2022

DONKERBROEK - Oudejaarsploeg de Nachtdravers in Donkerbroek stunt met de eend van Waddinxveen. De oudersploeg wist de eendenkop in de nacht van dinsdag op woensdag weg te takelen van de rotonde aan de Beijerincklaan in Waddinxveen.

"Wij als Nachtdravers willen met deze stunt een statement maken richting de gemeente gezien de woningnood voor de jeugd in Donkerbroek." aldus de Nachtdravers. De gigantische eendenkop is de gehele dag te bewonderen bij het witte huis in Donkerbroek.

De eend werd al gemist in Waddinxveen. Remko Overdam, voorzitter van de Stichting Rotondes Waddinxveen, liet aan het AD weten: "Onze eend is in elk geval niet in opdracht van de stichting weggehaald" Overdam hoopte al dat hij snel terug zou komen.

"Het kan zijn dat iemand goed bedoeld het dier wil behoeden voor al het vuurwerk, al moet het weghalen dan wel met een kraan zijn gebeurd."

De kolossale watervogel is al sinds 2015 een vertrouwde gezicht op de rotonde van Waddinxveen.

