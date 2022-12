Dit verandert er aan je zorgverzekering per 1 januari 2023

di 27 december 2022 08.30 uur

DRACHTEN - Je hebt nog een paar dagen de tijd om over te stappen van zorgverzekering.

Een ding is wel duidelijk: niets doen, kost je poen. De prijs, dekking en voorwaarden wijzigen namelijk ieder jaar.

Daarom een overzicht van een aantal zaken die in 2023 anders zijn:

Je premie gaat fors omhoog

In alle zorgverzekeringen gaat de premie volgend jaar omhoog. Het gaat gemiddeld om een bedrag van zo’n 10 euro per maand, waardoor de gemiddelde basispremie uitkomt op ruim 138 euro per maand.

Opvallend is dat met name de \'goedkope’ verzekeringen in 2023 een stuk duurder worden.

Een paar voorbeelden:

ZieZo Selectief: + € 21,70

De Friesland Zelf Bewust: € 17,70

FBTO Basis: + € 16,00

Niet iedere polis stijgt echter even hard in prijs, dus het loont zeker even om een vergelijking te maken op prijs, dekking en voorwaarden. Wist je dat er ruim 400 euro prijsverschil zit tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering?

Je collectiviteitskorting verdwijnt

Als je een collectieve zorgverzekering hebt, kan 2023 nog weer een stuk duurder voor je uitpakken.

De korting op de basisverzekering komt namelijk te vervallen. In 2022 kregen alle collectief verzekerden nog maximaal 5 procent korting, wat in de praktijk neerkomt op zo’n 6 tot 7 euro per maand. Dat bedrag komt er volgend jaar niet als korting bij, waardoor de premie nog hoger uitvalt.

Zo’n twee derde van de Nederlanders is collectief verzekerd. Het is dan ook de verwachting dat velen van hen zullen gaan switchen als gevolg van de flinke prijsstijging in hun zorgpakket. Het is simpelweg niet meer zo aantrekkelijk om via je werkgever verzekerd te zijn. Sterker nog, het blijkt vaak een stuk duurder.

Zorgtoeslag gaat omhoog

Een positieve verandering is dat de zorgtoeslag komend jaar flink omhoog gaat.

Het maximale bedrag voor alleenstaanden stijgt naar 154 euro

Voor gezinnen en toeslagpartners gaat het om maximaal 265 euro

Iemand met een minimuminkomen of bijstandsuitkering gaat er 43 euro per maand op vooruit, wat ruim genoeg is om de hogere zorgpremie te kunnen betalen.

De verzekeraar wijzigt de voorwaarden

Zorgverzekeraars voeren ieder jaar wijzigingen toe in hun voorwaarden. Voor een deel is dit bepaald door de overheid, die de inhoud van het basispakket samenstelt. Zo heb je volgend jaar geen recht meer op de vergoeding van vitamine D op recept.

Maar er kan meer veranderen. Dit zit hem dan met name in de dekking van de aanvullende verzekering en tandartsverzekering. De verzekeraar kan de hoogte van de vergoeding verlagen of de voorwaarden wijzigen in jouw nadeel. Controleer daarom goed wat er in jouw pakket anders is in 2023.

Eigen situatie bepa​lend

Uiteindelijk gaat het niet alleen om wat er in jouw zorgverzekering verandert, maar ook om wat er wijzigt in je persoonlijke situatie.

Het is goed om je zorgverzekering elk jaar op je eigen situatie af te stemmen.

Dat kan al door middel van een kleine aanpassing of het afsluiten van een extra dekking.

Bijvoorbeeld:

Door je extra te verzekeren voor zorg rondom de zwangerschap, omdat jullie in verwachting zijn van een kleine.

Door te kiezen voor een vergoeding van een ruim aantal fysiobehandelingen, vanwege een hardnekkige sportblessure.

Afsluiten van een verzekering die orthodontie vergoed, want je dochter heeft een beugel nodig.

Het verlagen van je eigen risico, omdat je dure medicijnen gaat gebruiken

