Kerstman in het centrum van Drachten

zo 18 december 2022 10.50 uur

DRACHTEN - De kerstman deelde zaterdag in het Drachtster winkelcentrum cadeautjes uit. Ondanks een temperatuur onder het vriespunt bracht hij de warmte.

Voor de jonge kinderen werden zaterdag ook verschillende liedjes uit Frozen II opgevoerd. De zangers waren verkleed als een Frozen acteurs en dus heel herkenbaar voor de kinderen.

Elzer Producties uit Drachten is druk bezig met de voorbereidingen voor de musical Ciske de Rat en zij gaven de bezoekers alvast een voorproefje.

Zondag speelt Crescendo kerstliederen in het centrum. Met ruim 40 personen zullen zij spelen en komt het publiek alvast in de kerststemming. De kerstman is zondag ook weer aanwezig. De optredens vinden plaats op een podium vlakbij De Waag. Voor iedereen is er goed zicht.

