Echtpaar Van der Ploeg-Fennema uit Hurdegaryp 65 jaar getrouwd

vr 09 december 2022 10.24 uur

HURDEGARYP - Echtpaar Van der Ploeg-Fennema uit Hurdegaryp viert op 10 december hun 65-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Jeroen Gebben brengt vrijdag een bezoek aan de heer Rienst van der Ploeg en zijn vrouw Akkelina Fennema. Het huwelijksjubileum vieren ze later met het gezin.

De heer Van der Ploeg werd 87 jaar geleden geboren in Ee. Mevrouw Fennema is 85 jaar en komt uit Walterswâld. Het echtpaar leerde elkaar op Pinkstermaandag in 1951 kennen in het Driessummerbos. Ze kregen verkering, maar door omstandigheden verloren de jonge verliefden elkaar uit het oog.

Vijf jaar later op Hemelvaartsdag ontmoeten ze elkaar weer. Nu op een muziekconcours in het bos van het Swartwâldsterrein. Ze kregen opnieuw verkering en hebben elkaar daarna nooit meer losgelaten. Op 10 december 1957 trouwde het stel in Feanwâlden, waar ze ook gingen wonen. Het echtpaar kreeg vier zonen. De familie werd later uitgebreid met negen kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De heer Van der Ploeg was graanhandelaar en vervolgens tot 1960 molenaar in Anjum. In 1965 verhuisde het gezin naar Asperen (Zuid-Holland) waar Van der Ploeg bedrijfsleider werd bij een veeteeltbedrijf. Twee jaar later keerde het gezin terug naar Fryslân en ging in Hurdegaryp wonen.

Van der Ploeg werd hoofdvertegenwoordiger van een veevoederfabriek. In 1970 begon Van der Ploeg een eigen bedrijf; Van der Ploeg International bv. Voor de export van vee reisde Van der Ploeg vaak naar het Midden-Oosten en later ook naar Oost-Duitsland.

Op 73-jarige leeftijd ging hij met pensioen. De twee oudste zonen zetten het bedrijf voort. Mevrouw Van der Ploeg was administratief medewerker voor Talma (rusthuizen). Later deed ze de administratie voor het bedrijf Van der Ploeg International bv. De heer Van der Ploeg was actief in de kerkenraad. Na zijn pensioen biljart hij graag. Samen werkt het echtpaar met plezier in hun grote tuin. Mevrouw Van der Ploeg heeft veel getennist. Beide echtelieden zijn nog in redelijk goede gezondheid.